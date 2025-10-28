Aktien Frankfurt Eröffnung
Mauer Start - Quartalszahlen nicht überzeugend
- Dax bleibt hinter Rekordrally anderer Börsen zurück.
- Schwächerer Start: Dax sinkt um 0,40 Prozent.
- Enttäuschung über US-Handelsabkommen belastet Märkte.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax kann der Rekordrally an anderen wichtigen Börsen weiterhin nicht folgen. Mit einem schwächeren Start bleibt der deutsche Leitindex auch am Dienstag auf Abstand zu seiner Bestmarke, während die Rekordjagd in New York in Erwartung einer baldigen Einigung im US-chinesischen Zollstreit am Vorabend weiter gegangen war. Am deutschen Markt kommen am Dienstag Quartalsberichte und teils trübere Ausblicke von Unternehmen nicht so gut an.
Wenige Minuten nach der Eröffnung sank der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 24.211 Punkte. Sein Rekord bei 24.771 Punkten ist ein gutes Stück weg. Der MDax für die mittelgroßen Börsenkonzerne gab um 0,24 Prozent auf 30.068 Punkte nach. Der Leitindex der Euroregion, der EuroStoxx 50 , verlor 0,4 Prozent.
In Asien gab es am Morgen leichte Abgaben. Die positiven Handelsvorgaben aus den USA seien im asiatischen Handel nicht widergespiegelt, sondern von ausgedehnten Gewinnmitnahmen überlagert worden, kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren sind über die Handelsabkommen der USA mit den asiatischen Staaten Vietnam, Malaysia und Kambodscha enttäuscht." Die USA drückten in allen Belangen ihre Forderungen durch und das seien keine guten Vorzeichen für die laufenden Verhandlungen mit China./ajx/stk
