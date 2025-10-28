BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 227,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Michael Sanderson
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 280
Kursziel alt: 280
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte