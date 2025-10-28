    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMT

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 227,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Michael Sanderson
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 280
    Kursziel alt: 280
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
