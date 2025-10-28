BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2025 / 19:07 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,70 % und einem Kurs von 227,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 280

Kursziel alt: 280

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



