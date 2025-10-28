    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVossloh AktievorwärtsNachrichten zu Vossloh

    Vossloh Aktie sinkt rapide - -6,57 % - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Vossloh Aktie bisher Verluste von -6,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Vossloh Aktie.

    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    Vossloh ist ein führender Anbieter in der Bahninfrastruktur, spezialisiert auf Schienenbefestigungssysteme und Weichensysteme. Mit starker Präsenz in Europa und Asien konkurriert es mit Pandrol und Progress Rail. Durch innovative Technologien und umfassende Serviceangebote hebt sich Vossloh von der Konkurrenz ab.

    Vossloh Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Vossloh Aktie. Sie fällt um -6,57 % auf 79,60. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Vossloh Verluste von -3,90 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Vossloh Aktie damit um +0,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Vossloh einen Anstieg von +97,68 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,07 % geändert.

    Vossloh Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,29 %
    1 Monat -3,90 %
    3 Monate -3,90 %
    1 Jahr +80,19 %

    Informationen zur Vossloh Aktie

    Es gibt 19 Mio. Vossloh Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,55 Mrd.EUR wert.

    Ob die Vossloh Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Vossloh Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Vossloh

    -7,98 %
    -0,59 %
    -4,52 %
    -4,52 %
    +79,60 %
    +140,40 %
    +172,58 %
    +27,86 %
    +14.391,68 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710



