Kommentare für 2026 im Fokus

Heckmeier erwartet für 2025 weiterhin einen Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich unter dem Vorjahresniveau von 1,4 Milliarden Euro. Als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sollen 22 bis 24 Prozent hängen bleiben, nach bisher avisierten 21 bis 25 Prozent.

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chip-Zulieferer Siltronic sieht sich in einem weiterhin schwierigen Umfeld auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Im dritten Quartal machten sich wie erwartet deutliche Verschiebungen von Liefermengen in das vierte Quartal und negative Währungseffekte bemerkbar, wodurch sich Umsatz und Profitabilität temporär abgeschwächt haben", sagte Siltronic-Chef Michael Heckmeier bei der Zahlenvorlage am Dienstag. Gleichzeitig lässt der Druck durch den Lagerbestandsabbau auf Kundenseite weiter nach. In den Fokus rücken daher die Perspektiven für eine mögliche Belebung im kommenden Jahr, zu denen sich die Unternehmensführung während einer Telefonkonferenz am Vormittag noch äußern dürfte.

In den drei Monaten bis Ende September erzielte der Hersteller von Silizium-Wafern einen Umsatz von gut 300 Millionen Euro, was 16 Prozent weniger ist als vor einem Jahr. Neben einem flächenmäßig niedrigeren Waferabsatz - das sind dünne Silizium-Scheiben, aus denen etwa Computer-Prozessoren und Speicherchips hergestellt werden - bekam Siltronic dabei auch den zum US-Dollar schwächeren Euro zu spüren. Denn dadurch bleibt von den in Dollar erzielten Umsätzen nach der Umrechnung weniger hängen.

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um gut ein Viertel auf 65,7 Millionen Euro. Das ist weniger Gewinn als von Analysten im Mittel erwartet. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen mit einem Minus von knapp 44 Millionen Euro in die Verlustzone, nachdem vor einem Jahr noch ein Überschuss von knapp 19 Millionen Euro erzielt worden war.

Dabei spielten auch planmäßig höhere Abschreibungen auf ein neues Werk in Singapur eine Rolle. Hinzu kommen Hochlaufkosten für die Fabrik. In diesem Umfeld steuert die Beteiligung von Wacker Chemie weiterhin mit Einsparungen gegen.

Zudem lässt der Gegenwind durch teils immer noch hohe Lagerbestände der Kunden nach. So hatten sich Hersteller von Computer- und Elektronikchips sowie deren Kunden aus allen möglichen Branchen während der Corona-Pandemie die Lager voll gemacht, mussten also lange Zeit nur bedingt nachordern. Gleichzeitig treiben der KI-Boom sowie eine Erholung der PC-Nachfrage den weltweiten Verbrauch an Wafer-Fläche weiter an.

Für den Branchenexperten Constantin Hesse vom Investmenthaus Jefferies könnte das dritte Quartal daher den Tiefpunkt im aktuellen Geschäftszyklus für Siltronic markieren. Noch gebe es zwar keine breit angelegte Erholung, doch sei der fortgesetzte Lagerbestandsabbau entlang der Wertschöpfungskette perspektivisch positiv für die Nachfrage nach neuen Silizium-Wafern. Daher stünden nun vor allem die Erwartungen von Siltronic für 2026 im Fokus.

Die Aktien knüpften im frühen Handel mit einem Kursplus von gut zwei Prozent auf 60,10 Euro an ihre jüngste Erholung an. Seit Beginn der Erholung Mitte September haben die Papiere rund 90 Prozent an Wert gewonnen./mis/mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,66 % und einem Kurs von 68,10 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:27 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %. Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd.. SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -35,32 %/+27,66 % bedeutet.



