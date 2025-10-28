Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an

Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 17,39 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.

Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 116,19 Mrd..

Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -19,40 %/+9,38 % bedeutet.