    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an

    Für Sie zusammengefasst
    • Iberdrola erwartet 2025 zweistelliges Gewinnwachstum.
    • Q3-Gewinn stieg um fast ein Drittel auf 1,74 Mrd. Euro.
    • Umsatz über Vorjahr, aber unter Markterwartungen.
    Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BILBAO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Iberdrola blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn werde 2025 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bilbao mit. Bislang war das Iberdrola-Management von einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Ausgangspunkt sind die im vergangenen Jahr knapp 5,7 Milliarden Euro.

    Die erhöhte Prognose folgt als Schritt auf das überraschend starke dritte Quartal, in dem der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,74 Milliarden Euro stieg. Analysten hatten mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Iberdrola S.A.!
    Long
    15,81€
    Basispreis
    1,63
    Ask
    × 10,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,21€
    Basispreis
    1,92
    Ask
    × 9,72
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 17,39 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.

    Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 116,19 Mrd..

    Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -19,40 %/+9,38 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Iberdrola - A0M46B - ES0144580Y14

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Iberdrola. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an Der Energiekonzern Iberdrola blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn werde 2025 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bilbao mit. Bislang war das Iberdrola-Management von einem …