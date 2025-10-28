Iberdrola hebt Jahresziele nach überraschend starkem Quartal an
- Iberdrola erwartet 2025 zweistelliges Gewinnwachstum.
- Q3-Gewinn stieg um fast ein Drittel auf 1,74 Mrd. Euro.
- Umsatz über Vorjahr, aber unter Markterwartungen.
BILBAO (dpa-AFX) - Der Energiekonzern Iberdrola blickt zuversichtlicher auf das laufende Jahr. Der bereinigte Gewinn werde 2025 im zweistelligen Prozentbereich wachsen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Bilbao mit. Bislang war das Iberdrola-Management von einem Wachstum im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich ausgegangen. Ausgangspunkt sind die im vergangenen Jahr knapp 5,7 Milliarden Euro.
Die erhöhte Prognose folgt als Schritt auf das überraschend starke dritte Quartal, in dem der bereinigte Gewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 1,74 Milliarden Euro stieg. Analysten hatten mit 1,4 Milliarden Euro gerechnet.
Der Umsatz in den drei Monaten lag gut 6 Prozent über dem des Vorjahres und erreichte rund 11 Milliarden Euro. Er verfehlte damit die Markterwartungen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg dank geringerer Kosten um 14 Prozent auf gut 4 Milliarden Euro und war damit wiederum besser als erwartet./lew/mne/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Iberdrola Aktie
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,34 % und einem Kurs von 17,39 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:43 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Iberdrola Aktie um +0,82 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,32 %.
Die Marktkapitalisierung von Iberdrola bezifferte sich zuletzt auf 116,19 Mrd..
Iberdrola zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4140. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5300 %.
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,700EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 19,000EUR was eine Bandbreite von -19,40 %/+9,38 % bedeutet.
Irgendein Großaktionär hat jetzt über 300 Mio. Iberdrola -Aktien mit den gleichen Rechten, wie wir. Wir haben zunächst nichts davon, aber Iberdrola kann jetzt vielleicht eine lukrative Investition tätigen, die ohne diese Kapitalerhöhung nicht möglich gewesen wäre.