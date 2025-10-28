ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 75 Euro
- Jefferies belässt Kursziel für Siltronic bei 75 Euro.
- Analyst sieht Chance auf Bodenbildung nach Q3.
- Einsparungen kompensieren Verzögerungen ins Q4.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Constantin Hesse sieht beim Waferhersteller nach dem dritten Quartal erneut die Chance, dass der Boden erreicht ist. Die Ergebnisse seien erwartungsgemäß aufgefallen, schrieb er am Dienstagmorgen. Einsparungen hätten geholfen, einige Verzögerungen ins vierte Quartal hinein zu kompensieren./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 59,55 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -35,48 %/+27,33 % bedeutet.
Kursziel: 75 Euro
