Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 75 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie

Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,41 % und einem Kurs von 59,55 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:53 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um -3,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +26,95 %.

Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 1,79 Mrd..

SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 75,00EUR was eine Bandbreite von -35,48 %/+27,33 % bedeutet.