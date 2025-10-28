ANALYSE-FLASH
Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'
- Berenberg hebt Eni-Kursziel auf 14,50 Euro an.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz starkem Q3.
- Portfolioverschlankung bleibt entscheidender Faktor.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Eni von 14,00 auf 14,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das dritte Quartal des italienischen Ölkonzerns sei stark gewesen, schrieb Henry Tarr am Dienstag in seinem Rückblick auf den Bericht der Italiener. Allerdings sei die Portfolioverschlankung weiter die entscheidende Triebfeder./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie
Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,25 %.
Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 49,56 Mrd..
ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -11,26 %/+14,10 % bedeutet.
