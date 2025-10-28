Berenberg hebt Ziel für Eni auf 14,50 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ENI Aktie

Die ENI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,03 % und einem Kurs von 15,75 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 09:50 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ENI Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,25 %.

Die Marktkapitalisierung von ENI bezifferte sich zuletzt auf 49,56 Mrd..

ENI zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,2600 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,286EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von -11,26 %/+14,10 % bedeutet.