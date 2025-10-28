E-Auto-Run in Europa: Darum schießen die Verkäufe hoch

Die Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen und Plug-in-Hybriden nahmen aufgrund der starken Nachfrage nach günstigeren Modellen um ein Drittel zu. Die Auslieferungen von Plug-in-Hybriden zogen um 62 Prozent an und die von vollelektrischen Fahrzeugen um 22 Prozent. Die Märkte in Großbritannien und Deutschland verzeichneten Zuwächse von 14 beziehungsweise 13 Prozent.

Im September wurden in Europa wieder deutlich mehr Fahrzeuge neu zugelassen als im Jahr zuvor, wie der Verband der europäischen Automobilhersteller am Dienstag mitteilte. Die europäischen Autoverkäufe stiegen den dritten Monat in Folge, die Neuzulassungen erhöhten sich um 11 Prozent auf 1,24 Millionen Einheiten.

Vor allem der private Fahrzeugkauf nimmt wieder Fahrt auf – und zwar dank eines zunehmend attraktiven Angebots elektrifizierter Modelle zu erschwinglicheren Preisen.

Hersteller wie Renault und Volkswagen setzen bei ihren jüngsten Markteinführungen bewusst auf kompaktere Elektrofahrzeuge mit niedrigeren Einstiegspreisen, die breitere Käuferschichten ansprechen sollen.

Die Zahlen geben dieser Strategie Recht: Während Renault mit 115.830 Neuzulassungen um 15,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zulegte, konnte der VW-Konzern 317.432 Neuzulassungen vorweisen und um 9,7 Prozent im Vergleich zu 2025 klettern. Stellantis hatte 165.457 Neuzulassungen und konnte ein Plus von 11,5 Prozent verzeichnen.

Die BMW Group hatte 85.538 Neuzulassungen, was ein Plus von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Die Anzahl der Neuzulassungen von Mercedes-Benz betrug 67.942 und entspricht einem leichten Anstieg von 0,5 Prozent, wie der Verband der Europäischen Automobilhersteller mitteilte.

Während sich die Verkäufe von Elektrofahrzeugen damit verbessern, kämpfen die Automobilhersteller bei anderen Modellen allerdings weiterhin mit einer langsameren Nachfrage als erwartet, insbesondere bei teureren batteriebetriebenen Modellen.

VW drosselte diesen Monat an einem deutschen Standort für eine Woche die Produktion, da die Nachfrage nach dem elektrischen Audi Q4 e-tron nachließ. Auch Stellantis stellte in diesem Monat einige seiner europäischen Fabriken still.

Außerdem sorgt der Wettbewerb mit chinesischen Herstellern für zusätzliche Preisdynamik: Marken wie BYD weiten ihre Präsenz in Europa massiv aus und gewinnen Marktanteile, indem sie günstige Modelle mit konkurrenzfähiger Software anbieten. Das setzt traditionelle Hersteller zusätzlich unter Druck, ihre Kosten zu reduzieren und ihre Elektrostrategie zu schärfen.

Gleichzeitig ist das Umfeld wirtschaftlich und politisch angespannt. Der noch unklare Kurs der EU-Politik zur Zukunft des Verbrennungsmotors verunsichert Konsumenten und Industrie gleichermaßen. Einige Regierungen fordern eine Aufweichung der für 2035 geplanten vollständigen Abkehr vom klassischen Antrieb, um Arbeitsplätze zu schützen und den Wandel sozialverträglich zu gestalten.

Zudem erschweren geopolitische Spannungen mit China die Situation: Lieferketten hängen stark von seltenen Erden und bestimmten Elektronikkomponenten ab, deren Export derzeit politisch beeinflusst wird.

Zwar sind die jüngsten Zahlen ein Lichtblick, doch es bleibt abzuwarten, ob der Aufschwung nachhaltig ist. Die Branche steht weiter unter Zugzwang: Sie muss bezahlbare Fahrzeuge liefern, Ladeinfrastruktur unterstützen und technologische Rückstände aufholen – gleichzeitig aber auch ihre Produktion stabil und profitabel halten.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion