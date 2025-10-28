Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 28.10. - SMI schwach -0,90 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.243,25 PKT und fällt um -0,32 %.
Top-Werte: Fresenius +0,97 %, Infineon Technologies +0,94 %, MTU Aero Engines +0,90 %
Flop-Werte: Symrise -4,10 %, Deutsche Boerse -1,55 %, Deutsche Telekom -1,39 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:45) bei 30.125,97 PKT und steigt um +0,27 %.
Top-Werte: Nordex +7,20 %, Delivery Hero +3,64 %, TUI +0,46 %
Flop-Werte: Bilfinger -2,56 %, Stroeer -2,38 %, CTS Eventim -2,28 %
Der TecDAX steht bei 3.733,97 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.
Top-Werte: Nordex +7,20 %, SILTRONIC AG +2,97 %, SMA Solar Technology +1,52 %
Flop-Werte: Kontron -5,84 %, SUESS MicroTec -3,61 %, IONOS Group -2,07 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.699,18 PKT und fällt um -0,16 %.
Top-Werte: Iberdrola +1,22 %, Air Liquide +1,04 %, Infineon Technologies +0,94 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,95 %, Vinci -2,27 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,26 %
Der ATX bewegt sich bei 4.681,82 PKT und fällt um -0,43 %.
Top-Werte: BAWAG Group +0,78 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,76 %, DO & CO +0,35 %
Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,76 %, Verbund Akt.(A) -1,62 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,56 %
Der SMI steht bei 12.427,08 PKT und verliert bisher -0,90 %.
Top-Werte: UBS Group +0,80 %, Nestle +0,57 %, Zurich Insurance Group +0,19 %
Flop-Werte: Sika -4,24 %, Novartis -3,22 %, Roche Holding -0,98 %
Der CAC 40 steht bei 8.226,42 PKT und verliert bisher -0,23 %.
Top-Werte: Capgemini +6,29 %, Edenred Bearer and /or registered shares +5,20 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,61 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,95 %, Vinci -2,27 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,27 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:24) bei 2.786,12 PKT und fällt um -0,62 %.
Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,74 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,26 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,13 %
Flop-Werte: Alfa Laval -2,30 %, SSAB Registered (A) -1,39 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.