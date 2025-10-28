Börsenstart Europa - 28.10. - SMI schwach -0,90 %

Der MDAX steht aktuell (09:59:45) bei 30.125,97 PKT und steigt um +0,27 %. Top-Werte: Nordex +7,20 %, Delivery Hero +3,64 %, TUI +0,46 % Flop-Werte: Bilfinger -2,56 %, Stroeer -2,38 %, CTS Eventim -2,28 %

Der DAX bewegt sich bei 24.243,25 PKT und fällt um -0,32 %. Top-Werte: Fresenius +0,97 %, Infineon Technologies +0,94 %, MTU Aero Engines +0,90 % Flop-Werte: Symrise -4,10 %, Deutsche Boerse -1,55 %, Deutsche Telekom -1,39 %

Der TecDAX steht bei 3.733,97 PKT und gewinnt bisher +0,23 %.

Top-Werte: Nordex +7,20 %, SILTRONIC AG +2,97 %, SMA Solar Technology +1,52 %

Flop-Werte: Kontron -5,84 %, SUESS MicroTec -3,61 %, IONOS Group -2,07 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.699,18 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Iberdrola +1,22 %, Air Liquide +1,04 %, Infineon Technologies +0,94 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,95 %, Vinci -2,27 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,26 %

Der ATX bewegt sich bei 4.681,82 PKT und fällt um -0,43 %.

Top-Werte: BAWAG Group +0,78 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,76 %, DO & CO +0,35 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -2,76 %, Verbund Akt.(A) -1,62 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,56 %

Der SMI steht bei 12.427,08 PKT und verliert bisher -0,90 %.

Top-Werte: UBS Group +0,80 %, Nestle +0,57 %, Zurich Insurance Group +0,19 %

Flop-Werte: Sika -4,24 %, Novartis -3,22 %, Roche Holding -0,98 %

Der CAC 40 steht bei 8.226,42 PKT und verliert bisher -0,23 %.

Top-Werte: Capgemini +6,29 %, Edenred Bearer and /or registered shares +5,20 %, Unibail-Rodamco-Westfield Stapled Secs +1,61 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,95 %, Vinci -2,27 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,27 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:58:24) bei 2.786,12 PKT und fällt um -0,62 %.

Top-Werte: Swedbank Shs(A) +0,74 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,26 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,13 %

Flop-Werte: Alfa Laval -2,30 %, SSAB Registered (A) -1,39 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,16 %