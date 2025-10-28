ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'
- Kursziel für Suss Microtec auf 36 Euro gesenkt.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Prognosesenkung.
- Profitabilität im Q3 stark geschwächt, Erwartungen verfehlt.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Suss Microtec nach der erneuten Prognosesenkung von 41 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des Halbleiterzulieferers habe im dritten Quartal enorm geschwächelt und selbst die geringsten Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Dienstag vorliegenden Reaktion./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie
Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 28,28 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -21,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,49 %.
Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 542,12 Mio..
SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,97 %/+109,94 % bedeutet.
Analyst: Deutsche Bank
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235
Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Suss Microtec mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die enttäuschende Marge habe zur Prognosesenkung geführt, schrieb Malte Schaumann am Dienstag nach dem Quartalsbericht. Dies sei zwar eine klare Enttäuschung, strukturelle Probleme habe der Halbleiterzulieferer allerdings nicht./rob/ag
Ich würde sagen, der Hype bei den Chipwerten und auch Ausrüstern wie ASML hat diese Aktie mit hochgezogen.