Deutsche Bank Research senkt Ziel für Suss Microtec - 'Hold'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 28,28 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um -21,61 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,49 %.

Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 542,12 Mio..

SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,33EUR. Von den letzten 6 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von +4,97 %/+109,94 % bedeutet.