    Ölpreise geben weiter nach - WTI fällt unter 60 Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Ölpreise am Dienstag weiter gesunken, Brent bei 64,16 USD.
    • US-Sanktionen gegen Russland stützen Preise nicht mehr.
    • IEA warnt vor wachsender Überversorgung auf dem Markt.
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag weiter gesunken. Am Morgen haben sie leichte Verluste aus dem frühen asiatischen Handel deutlich ausgebaut. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Dezember fiel um 1,46 Dollar auf 64,16 US-Dollar. Ein Barrel der US-Sorte WTI kostete 59,98 Dollar und damit 1,33 Dollar weniger als am Vortag.

    Seit Beginn der Woche haben die angekündigten Sanktionen der USA gegen die russische Ölindustrie die Notierungen nicht weiter gestützt. In der vergangenen Woche hatte der überraschende Schwenk in der Russland-Politik der US-Regierung den Preis für Brent-Öl aus der Nordsee noch um etwa vier Dollar je Barrel nach oben getrieben.

    Nach Einschätzung von Marktbeobachtern rücken derzeit die Sorgen vor einem zu hohen Angebot auf dem Ölmarkt wieder stärker in den Mittelpunkt des Interesses. Zuletzt hatte die Internationale Energieagentur (IEA) auf eine wachsende Überversorgung auf dem Ölmarkt hingewiesen./jkr/jsl/stk





    Autor
    dpa-AFX
