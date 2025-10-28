13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig
WIESBADEN (ots) - Die sogenannte "Aktivrente" soll das Arbeiten für Rentnerinnen
und Rentner ab dem nächsten Jahr durch Steuervorteile attraktiver machen und so
dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bereits jetzt arbeiten in Deutschland viele
Menschen, während sie eine gesetzliche Altersrente beziehen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024
mitteilt, waren 13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren
hierzulande erwerbstätig. Männer mit einer Altersrente (16 %) gingen dabei
häufiger einer Arbeit nach als Frauen (10 %).
Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sinkt mit Alter und steigt
mit Bildungsniveau
und Rentner ab dem nächsten Jahr durch Steuervorteile attraktiver machen und so
dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bereits jetzt arbeiten in Deutschland viele
Menschen, während sie eine gesetzliche Altersrente beziehen. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024
mitteilt, waren 13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren
hierzulande erwerbstätig. Männer mit einer Altersrente (16 %) gingen dabei
häufiger einer Arbeit nach als Frauen (10 %).
Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sinkt mit Alter und steigt
mit Bildungsniveau
Der Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner nimmt mit zunehmendem
Alter kontinuierlich ab. So arbeitete von den 65- bis 66-jährigen
Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (18 %), von den 73- bis 74-jährigen
Rentnerinnen und Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach.
Auch zwischen dem Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt
es einen Zusammenhang: Während 18 % der Rentenbeziehenden mit höherem
Bildungsniveau erwerbstätig waren, lag der Anteil unter Rentnerinnen und
Rentnern mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau bei 10 % beziehungsweise
11 %.
Die Hälfte der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ist geringfügig
beschäftigt
Die Hälfte (50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die parallel zum Rentenbezug
einer Erwerbstätigkeit nachgingen, gab an, geringfügig beschäftigt zu sein.
Insgesamt arbeiteten 71 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner als
abhängig Beschäftigte, 29 % waren selbstständig tätig. Für letztere ist die
"Aktivrente" nicht vorgesehen.
14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit mehr als 40
Wochenarbeitsstunden
In der Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mit reduziertem Stundenumfang: 39
% gingen normalerweise weniger als 10 Stunden in der Woche einer
Erwerbstätigkeit nach. Gut ein Viertel (26 %) arbeitete 10 bis unter 20
Wochenarbeitsstunden. 12 % der Rentenbeziehenden mit einer Arbeit übten diese 20
bis unter 30 Stunden in der Woche aus. Bei 9 % waren es 30 bis unter 40 Stunden.
14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner hatten eine Arbeitswoche mit
mehr als 40 Stunden. Selbstständige Rentnerinnen und Rentner (28 %) arbeiteten
dabei häufiger mehr als 40 Stunden in der Woche als abhängig beschäftigte
Rentenbeziehende (8 %).
Methodische Hinweise:
Die Angaben stammen aus den Erstergebnissen des Mikrozensus 2024. Der
Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der
Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen
über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten
der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Alle Angaben beruhen auf
Selbstauskünften der Befragten.
Als Rentenbeziehende gelten hier Personen, die den Bezug einer gesetzlichen
Rente aus Altersgründen angeben. Pensionen oder andere Rentenarten werden dabei
nicht berücksichtigt.
Mithelfende Familienangehörige werden zu den Selbstständigen gezählt.
Weitere Informationen:
Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt
auf einer eigenen Sonderseite: destatis.de/fachkraefte. Das Datenangebot umfasst
die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht
von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum
Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Arbeitsmarkt
Telefon: +49 611 75 4868
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6146385
OTS: Statistisches Bundesamt
Alter kontinuierlich ab. So arbeitete von den 65- bis 66-jährigen
Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (18 %), von den 73- bis 74-jährigen
Rentnerinnen und Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach.
Auch zwischen dem Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt
es einen Zusammenhang: Während 18 % der Rentenbeziehenden mit höherem
Bildungsniveau erwerbstätig waren, lag der Anteil unter Rentnerinnen und
Rentnern mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau bei 10 % beziehungsweise
11 %.
Die Hälfte der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ist geringfügig
beschäftigt
Die Hälfte (50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die parallel zum Rentenbezug
einer Erwerbstätigkeit nachgingen, gab an, geringfügig beschäftigt zu sein.
Insgesamt arbeiteten 71 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner als
abhängig Beschäftigte, 29 % waren selbstständig tätig. Für letztere ist die
"Aktivrente" nicht vorgesehen.
14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit mehr als 40
Wochenarbeitsstunden
In der Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mit reduziertem Stundenumfang: 39
% gingen normalerweise weniger als 10 Stunden in der Woche einer
Erwerbstätigkeit nach. Gut ein Viertel (26 %) arbeitete 10 bis unter 20
Wochenarbeitsstunden. 12 % der Rentenbeziehenden mit einer Arbeit übten diese 20
bis unter 30 Stunden in der Woche aus. Bei 9 % waren es 30 bis unter 40 Stunden.
14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner hatten eine Arbeitswoche mit
mehr als 40 Stunden. Selbstständige Rentnerinnen und Rentner (28 %) arbeiteten
dabei häufiger mehr als 40 Stunden in der Woche als abhängig beschäftigte
Rentenbeziehende (8 %).
Methodische Hinweise:
Die Angaben stammen aus den Erstergebnissen des Mikrozensus 2024. Der
Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der
Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen
über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten
der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Alle Angaben beruhen auf
Selbstauskünften der Befragten.
Als Rentenbeziehende gelten hier Personen, die den Bezug einer gesetzlichen
Rente aus Altersgründen angeben. Pensionen oder andere Rentenarten werden dabei
nicht berücksichtigt.
Mithelfende Familienangehörige werden zu den Selbstständigen gezählt.
Weitere Informationen:
Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt
auf einer eigenen Sonderseite: destatis.de/fachkraefte. Das Datenangebot umfasst
die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht
von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum
Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Arbeitsmarkt
Telefon: +49 611 75 4868
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6146385
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen