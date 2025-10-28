    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig

    WIESBADEN (ots) - Die sogenannte "Aktivrente" soll das Arbeiten für Rentnerinnen
    und Rentner ab dem nächsten Jahr durch Steuervorteile attraktiver machen und so
    dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bereits jetzt arbeiten in Deutschland viele
    Menschen, während sie eine gesetzliche Altersrente beziehen. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024
    mitteilt, waren 13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren
    hierzulande erwerbstätig. Männer mit einer Altersrente (16 %) gingen dabei
    häufiger einer Arbeit nach als Frauen (10 %).

    Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sinkt mit Alter und steigt
    mit Bildungsniveau

    Der Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner nimmt mit zunehmendem
    Alter kontinuierlich ab. So arbeitete von den 65- bis 66-jährigen
    Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (18 %), von den 73- bis 74-jährigen
    Rentnerinnen und Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach.

    Auch zwischen dem Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt
    es einen Zusammenhang: Während 18 % der Rentenbeziehenden mit höherem
    Bildungsniveau erwerbstätig waren, lag der Anteil unter Rentnerinnen und
    Rentnern mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau bei 10 % beziehungsweise
    11 %.

    Die Hälfte der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ist geringfügig
    beschäftigt

    Die Hälfte (50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die parallel zum Rentenbezug
    einer Erwerbstätigkeit nachgingen, gab an, geringfügig beschäftigt zu sein.
    Insgesamt arbeiteten 71 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner als
    abhängig Beschäftigte, 29 % waren selbstständig tätig. Für letztere ist die
    "Aktivrente" nicht vorgesehen.

    14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit mehr als 40
    Wochenarbeitsstunden

    In der Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mit reduziertem Stundenumfang: 39
    % gingen normalerweise weniger als 10 Stunden in der Woche einer
    Erwerbstätigkeit nach. Gut ein Viertel (26 %) arbeitete 10 bis unter 20
    Wochenarbeitsstunden. 12 % der Rentenbeziehenden mit einer Arbeit übten diese 20
    bis unter 30 Stunden in der Woche aus. Bei 9 % waren es 30 bis unter 40 Stunden.
    14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner hatten eine Arbeitswoche mit
    mehr als 40 Stunden. Selbstständige Rentnerinnen und Rentner (28 %) arbeiteten
    dabei häufiger mehr als 40 Stunden in der Woche als abhängig beschäftigte
    Rentenbeziehende (8 %).

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben stammen aus den Erstergebnissen des Mikrozensus 2024. Der
    Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der
    Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen
    über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten
    der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Alle Angaben beruhen auf
    Selbstauskünften der Befragten.

    Als Rentenbeziehende gelten hier Personen, die den Bezug einer gesetzlichen
    Rente aus Altersgründen angeben. Pensionen oder andere Rentenarten werden dabei
    nicht berücksichtigt.

    Mithelfende Familienangehörige werden zu den Selbstständigen gezählt.

    Weitere Informationen:

    Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt
    auf einer eigenen Sonderseite: destatis.de/fachkraefte. Das Datenangebot umfasst
    die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht
    von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum
    Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

