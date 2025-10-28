13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren sind erwerbstätig

WIESBADEN (ots) - Die sogenannte "Aktivrente" soll das Arbeiten für Rentnerinnen

und Rentner ab dem nächsten Jahr durch Steuervorteile attraktiver machen und so

dem Fachkräftemangel entgegenwirken. Bereits jetzt arbeiten in Deutschland viele

Menschen, während sie eine gesetzliche Altersrente beziehen. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2024

mitteilt, waren 13 % der Rentnerinnen und Rentner im Alter von 65 bis 74 Jahren

hierzulande erwerbstätig. Männer mit einer Altersrente (16 %) gingen dabei

häufiger einer Arbeit nach als Frauen (10 %).



Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner sinkt mit Alter und steigt

mit Bildungsniveau





Der Anteil der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner nimmt mit zunehmendem

Alter kontinuierlich ab. So arbeitete von den 65- bis 66-jährigen

Rentenbeziehenden knapp ein Fünftel (18 %), von den 73- bis 74-jährigen

Rentnerinnen und Rentnern gingen noch 8 % einer Arbeit nach.



Auch zwischen dem Bildungsniveau und der Erwerbstätigkeit im höheren Alter gibt

es einen Zusammenhang: Während 18 % der Rentenbeziehenden mit höherem

Bildungsniveau erwerbstätig waren, lag der Anteil unter Rentnerinnen und

Rentnern mit niedrigerem oder mittlerem Bildungsniveau bei 10 % beziehungsweise

11 %.



Die Hälfte der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner ist geringfügig

beschäftigt



Die Hälfte (50 %) der Rentnerinnen und Rentner, die parallel zum Rentenbezug

einer Erwerbstätigkeit nachgingen, gab an, geringfügig beschäftigt zu sein.

Insgesamt arbeiteten 71 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner als

abhängig Beschäftigte, 29 % waren selbstständig tätig. Für letztere ist die

"Aktivrente" nicht vorgesehen.



14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner mit mehr als 40

Wochenarbeitsstunden



In der Regel arbeiten Rentnerinnen und Rentner mit reduziertem Stundenumfang: 39

% gingen normalerweise weniger als 10 Stunden in der Woche einer

Erwerbstätigkeit nach. Gut ein Viertel (26 %) arbeitete 10 bis unter 20

Wochenarbeitsstunden. 12 % der Rentenbeziehenden mit einer Arbeit übten diese 20

bis unter 30 Stunden in der Woche aus. Bei 9 % waren es 30 bis unter 40 Stunden.

14 % der erwerbstätigen Rentnerinnen und Rentner hatten eine Arbeitswoche mit

mehr als 40 Stunden. Selbstständige Rentnerinnen und Rentner (28 %) arbeiteten

dabei häufiger mehr als 40 Stunden in der Woche als abhängig beschäftigte

Rentenbeziehende (8 %).



Methodische Hinweise:



Die Angaben stammen aus den Erstergebnissen des Mikrozensus 2024. Der

Mikrozensus ist eine Stichprobenerhebung, bei der jährlich rund 1 % der

Bevölkerung in Deutschland befragt wird. Um aus den erhobenen Daten Aussagen

über die Gesamtbevölkerung treffen zu können, werden die Daten an den Eckwerten

der Bevölkerungsfortschreibung hochgerechnet. Alle Angaben beruhen auf

Selbstauskünften der Befragten.



Als Rentenbeziehende gelten hier Personen, die den Bezug einer gesetzlichen

Rente aus Altersgründen angeben. Pensionen oder andere Rentenarten werden dabei

nicht berücksichtigt.



Mithelfende Familienangehörige werden zu den Selbstständigen gezählt.



Weitere Informationen:



Daten und Fakten rund um das Thema Fachkräfte bündelt das Statistische Bundesamt

auf einer eigenen Sonderseite: destatis.de/fachkraefte. Das Datenangebot umfasst

die Bereiche Demografie, Erwerbstätigkeit, Bildung und Zuwanderung. Es reicht

von Vorausberechnungen zur künftigen Zahl von Erwerbspersonen über Analysen zum

Arbeitskräfteangebot bis hin zu Daten zu Arbeitsmigration und Ausbildungsmarkt.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.

+++



