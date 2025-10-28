Sparquote in Deutschland mit 10,3 % im 1. Halbjahr 2025 leicht unter Vorjahresniveau / Hierzulande wird anteilig deutlich mehr gespart als im EU-Durchschnitt

WIESBADEN (ots) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben saisonbereinigt im

1. Halbjahr dieses Jahres 10,3 % ihres Einkommens gespart. Damit war die

Sparquote geringer als im ersten Halbjahr 2024 mit 11,1 %, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) zum Weltspartag am 30. Oktober mitteilt. Langfristig

betrachtet entspricht die Sparquote mit aktuell 10,3 % in etwa dem

durchschnittlichen Niveau der Jahre seit 2000. Die Jahre 2020 und 2021 wurden

hierbei ausgeklammert, da in diesen beiden durch die Corona-Pandemie geprägten

Jahren die Sparquote mit durchschnittlich 15,1 % wesentlich höher lag. Im Jahr

2024 betrug sie 11,2 %.



Eine Sparquote von 10,3 % bedeutet, dass die privaten Haushalte je 100 Euro

verfügbarem Einkommen im Durchschnitt 10,30 Euro sparten. Monatlich entspricht

dies einem Betrag von durchschnittlich knapp 270 Euro je Einwohnerin und

Einwohner. Dieser Durchschnittswert lässt aber keine Rückschlüsse auf einzelne

Haushalte zu. Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage und Sparneigung gibt es

sehr deutliche Unterschiede. Während einige Haushalte viel Geld auf die Seite

legen können, bleibt bei anderen am Ende des Monats wenig oder nichts übrig. Aus

den hier zugrundeliegenden Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kann

nur das gesamtwirtschaftliche Sparen aller privaten Haushalte ermittelt und ein

rechnerischer Durchschnittswert bestimmt werden. Insgesamt belief sich das

Sparvolumen im 1. Halbjahr 2025 nach Abzug von Abschreibungen auf 134,6

Milliarden Euro.







hoch



Für internationale Vergleiche wird üblicherweise die Sparquote vor Abzug von

Abschreibungen beispielsweise auf Wohneigentum privater Haushalte herangezogen,

die sogenannte Bruttosparquote. Diese lag für Deutschland im Jahr 2024 bei 20,0

% - ein im internationalen Vergleich hoher Wert. So betrug die durchschnittliche

Bruttosparquote der privaten Haushalte in der Europäischen Union lediglich 14,6

%. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat sparten die privaten

Haushalte in Frankreich brutto 17,9 % ihres verfügbaren Einkommens, in

Österreich 17,3 %, in den Niederlanden 16,8 % und in Italien 11,9 %. Einen

deutlich höheren Wert als Deutschland wies die Schweiz mit 26,1 % aus. In den

USA lag die Bruttosparquote laut OECD bei 10,8 % und damit wie schon seit vielen

Jahren deutlich unter dem Niveau der meisten europäischen Länder.



Methodische Hinweise:



Die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelte Sparquote ergibt

sich aus dem Sparen aller privaten Haushalte gemessen an ihrem verfügbaren

Einkommen insgesamt einschließlich neu erworbener betrieblicher

Versorgungsansprüche. Bewertungsbedingte Änderungen wie Kursgewinne oder

-verluste bei Aktien und Wertänderungen bei

noch zum Einkommen. Der durch Abschreibungen ausgedrückte Verzehr von Werten -

bei privaten Haushalten sind dies vor allem Abschreibungen auf selbst genutzte

und vermietete Wohnungen - ist bei der Nettosparquote abgezogen. Diese

Abschreibungen reduzieren das verfügbare Einkommen privater Haushalte und damit

auch deren Sparen.



Für viele Staaten liegen Daten zum Sparen jedoch nur einschließlich der

Abschreibungen (Bruttosparquote) vor. Für den internationalen Vergleich wurden

daher diese Werte genutzt.



