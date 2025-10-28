    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Sparquote in Deutschland mit 10,3 % im 1. Halbjahr 2025 leicht unter Vorjahresniveau / Hierzulande wird anteilig deutlich mehr gespart als im EU-Durchschnitt

    WIESBADEN (ots) - Die privaten Haushalte in Deutschland haben saisonbereinigt im
    1. Halbjahr dieses Jahres 10,3 % ihres Einkommens gespart. Damit war die
    Sparquote geringer als im ersten Halbjahr 2024 mit 11,1 %, wie das Statistische
    Bundesamt (Destatis) zum Weltspartag am 30. Oktober mitteilt. Langfristig
    betrachtet entspricht die Sparquote mit aktuell 10,3 % in etwa dem
    durchschnittlichen Niveau der Jahre seit 2000. Die Jahre 2020 und 2021 wurden
    hierbei ausgeklammert, da in diesen beiden durch die Corona-Pandemie geprägten
    Jahren die Sparquote mit durchschnittlich 15,1 % wesentlich höher lag. Im Jahr
    2024 betrug sie 11,2 %.

    Eine Sparquote von 10,3 % bedeutet, dass die privaten Haushalte je 100 Euro
    verfügbarem Einkommen im Durchschnitt 10,30 Euro sparten. Monatlich entspricht
    dies einem Betrag von durchschnittlich knapp 270 Euro je Einwohnerin und
    Einwohner. Dieser Durchschnittswert lässt aber keine Rückschlüsse auf einzelne
    Haushalte zu. Abhängig von Einkommenshöhe, Lebenslage und Sparneigung gibt es
    sehr deutliche Unterschiede. Während einige Haushalte viel Geld auf die Seite
    legen können, bleibt bei anderen am Ende des Monats wenig oder nichts übrig. Aus
    den hier zugrundeliegenden Daten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kann
    nur das gesamtwirtschaftliche Sparen aller privaten Haushalte ermittelt und ein
    rechnerischer Durchschnittswert bestimmt werden. Insgesamt belief sich das
    Sparvolumen im 1. Halbjahr 2025 nach Abzug von Abschreibungen auf 134,6
    Milliarden Euro.

    Deutschlands Bruttosparquote im internationalen Vergleich überdurchschnittlich
    hoch

    Für internationale Vergleiche wird üblicherweise die Sparquote vor Abzug von
    Abschreibungen beispielsweise auf Wohneigentum privater Haushalte herangezogen,
    die sogenannte Bruttosparquote. Diese lag für Deutschland im Jahr 2024 bei 20,0
    % - ein im internationalen Vergleich hoher Wert. So betrug die durchschnittliche
    Bruttosparquote der privaten Haushalte in der Europäischen Union lediglich 14,6
    %. Nach Angaben der europäischen Statistikbehörde Eurostat sparten die privaten
    Haushalte in Frankreich brutto 17,9 % ihres verfügbaren Einkommens, in
    Österreich 17,3 %, in den Niederlanden 16,8 % und in Italien 11,9 %. Einen
    deutlich höheren Wert als Deutschland wies die Schweiz mit 26,1 % aus. In den
    USA lag die Bruttosparquote laut OECD bei 10,8 % und damit wie schon seit vielen
    Jahren deutlich unter dem Niveau der meisten europäischen Länder.

    Methodische Hinweise:

    Die in den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen ermittelte Sparquote ergibt
    sich aus dem Sparen aller privaten Haushalte gemessen an ihrem verfügbaren
    Einkommen insgesamt einschließlich neu erworbener betrieblicher
    Versorgungsansprüche. Bewertungsbedingte Änderungen wie Kursgewinne oder
    -verluste bei Aktien und Wertänderungen bei Immobilien zählen weder zum Sparen
    noch zum Einkommen. Der durch Abschreibungen ausgedrückte Verzehr von Werten -
    bei privaten Haushalten sind dies vor allem Abschreibungen auf selbst genutzte
    und vermietete Wohnungen - ist bei der Nettosparquote abgezogen. Diese
    Abschreibungen reduzieren das verfügbare Einkommen privater Haushalte und damit
    auch deren Sparen.

    Für viele Staaten liegen Daten zum Sparen jedoch nur einschließlich der
    Abschreibungen (Bruttosparquote) vor. Für den internationalen Vergleich wurden
    daher diese Werte genutzt.

    Weitere Informationen:

    Aktuelle Daten zu Sparquoten in der EU finden Sie im Webangebot von Eurostat.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

