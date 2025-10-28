GoodData optimiert Finanzdienstleistungen mit KI-nativer Datenintelligenz

SAN FRANCISCO, CA / ACCESS Newswire / 28. Oktober 2025 / GoodData, ein führendes Unternehmen im Bereich Analytik und Datenintelligenz, hat heute neue finanzorientierte Anwendungen für seine KI-native Composable-Analytics-Plattform vorgestellt, die selbst schwierigste Herausforderungen der Branche mühelos bewältigen soll. Durch die Zusammenführung von AI Lake, AI Hub und AI Apps zu einem Einzelfundament für Datenintelligenz auf Unternehmensebene bietet die Plattform der nächsten Generation Finanzinstituten leistungsstarke Tools zur Einrichtung und Bereitstellung von KI-Agenten.

Dazugehöriges Bild

Diese Agenten können Betrugsfälle innerhalb von Sekunden aufdecken und untersuchen und dabei sogenannte Audit Trails (Prüfpfade) erstellen, denen die Regulierungsbehörden vertrauen können. So wird die Einhaltung der Branchenrichtlinien für Portfolios in Echtzeit gewährleistet. Die regulatorische Berichterstattung wird optimiert, indem Offenlegungen transparent zusammengestellt, geprüft und eingereicht werden. Gleichzeitig werden die strengen Standards für Finanz-Compliance, Governance und Sicherheit gewahrt.

Auf die Finanzwelt zugeschnitten

Der Finanzdienstleistungssektor steht vor einzigartigen Herausforderungen, die von strengen Vorschriften über veraltete Systeme und isolierte Daten bis hin zu steigenden Erwartungen an moderne Kundenerfahrungen reichen. GoodData hat seine mehrschichtige Plattform exakt auf diese Anforderungen zugeschnitten:

- AI Lake: Wandelt strukturierte und unstrukturierte Finanzdaten in eine aktiv gesteuerte semantische Ebene um und versorgt KI-Agenten mit präzisen, regelkonformen und kontextbezogenen Informationen für eine bessere Entscheidungsfindung.

- AI Hub: Bietet Orchestrierung und Governance mit integrierten Sicherheitsvorkehrungen, Eskalationspfaden und Compliance-Workflows und gewährleistet so einen sicheren, auditierbaren KI-Betrieb, der den Finanzvorschriften entspricht.

- AI Apps: Integrierbare Agenten, Copiloten und Automatisierungen, die kundenorientierte Anwendungen (wie personalisierte Finanzberatung oder Onboarding) sowie Backoffice-Funktionen (wie regulatorische Berichterstattung oder Betrugserkennung) optimieren.