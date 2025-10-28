Voll beladener Kia PV5 Cargo fährt mit einer Akkuladung 693,38 Kilometer weit

FRANKFURT, Deutschland, 28. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Kia hat Geschichte geschrieben und einen neuen weltweiten Maßstab für die Reichweite leichter elektrischer Nutzfahrzeuge (eLCV) gesetzt. Der Kia PV5 Cargo, erstes eLCV des Unternehmens und Teil seiner bahnbrechenden „Platform Beyond Vehicle (PBV)"-Produktreihe, wurde offiziell in die Liste der Guinness World Records aufgenommen, weil er Folgendes erreicht hat: „Die größte Entfernung, die ein batteriebetriebener leichter Elektrotransporter mit maximaler Nutzlast mit einer einzigen Ladung zurückgelegt hat, beträgt 693,38 km (430,84 mi)". Für den Test wurde der PV5 Cargo mit Langstreckenbatterie (71,2 kWh) und vier Türen verwendet, der in der hier genutzten Konfiguration eine maximale Zuladung von 665 kg** erlaubt. Mit dieser Reichweite bei voller Beladung hat der Kia-Transporter im eLCV-Segment einen neuen Maßstab für Effizienz und Ausdauer gesetzt. Die Rekordfahrt fand am 30. September 2025 unter Alltagsbedingungen auf öffentlichen Straßen nördlich von Frankfurt am Main statt.

„Kia ist zwar neu auf dem LCV-Markt. Doch dieser Rekord ist ein Beleg für die Vielseitigkeit und die Innovationen, die hinter dem ersten Kia-PBV stehen, und zeigt, dass wir ernstzunehmende Herausforderer sind", sagt Marc Hedrich, Präsident und CEO von Kia Europe. „Die Tatsache, dass ein Großteil der Zielgruppe dieser Transporter-Variante das Fahrzeug mit einer Akkuladung fast zwei volle Arbeitstage lang betreiben könnte, spricht Bände über dessen Praxistauglichkeit. Der PV5 vereint Effizienz, Flexibilität und intelligente Konnektivität in einem Paket."

Die Rekordstrecke wurde so konzipiert, dass sie dem Alltag des Liefer- und Logistikbetriebs entspricht. Der 58,2 Kilometer lange Rundkurs auf Stadt- und Landstraßen mit Ampeln, Kreuzungen, Kreisverkehren und typischem Stadtverkehr konfrontierte den PV5 Cargo mit Bedingungen, wie die meisten Logistikfahrer sie tagtäglich erleben. Darüber hinaus wies die Strecke Höhenunterschiede von insgesamt rund 370 Metern auf. Der voll beladene Transporter absolvierte die Runde elf Mal und kam erst in Runde zwölf zum Stehen. Diese Ausdauer angesichts der herausfordernden Bedingungen belegt die außergewöhnliche Effizienz des PV5 Cargo. Im Hinblick auf eine optimale Praxistauglichkeit entwickelt, ist der PV5 eine äußerst zuverlässige Lösung für eine nachhaltige urbane Mobilität ohne Kompromisse in der Leistungsfähigkeit.