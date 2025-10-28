JPMORGAN stuft SYMRISE AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Edward Hockin am Dienstag. Mit Blick auf die Senkung des diesbezüglichen Jahresziels erinnerte er daran, dass er den Marktkonsens für die vergleichbare Umsatzentwicklung 2025 und 2026 bereits als zu hoch erachtet habe. Die anhaltenden Umbaumaßnahmen sollten dem Unternehmen aber langfristig helfen, die Margen, den Barmittelzufluss und die Erträge zu steigern. Dazu sei die Bewertung im historischen Vergleich günstig./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,11 % und einem Kurs von 77,02EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Edward Hockin

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 105

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



