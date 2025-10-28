Kontron Aktie bricht massiv ein - 28.10.2025

Die Kontron Aktie ist bisher um -6,50 % auf 23,320€ gefallen. Das sind -1,620 € weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Kontron Verluste von -13,10 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron +26,99 % gewonnen.

Kontron Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,00 % 1 Monat -8,24 % 3 Monate -13,10 % 1 Jahr +52,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Kontron Aktie, die in den letzten Tagen um fast 6% gefallen ist. Anleger äußern Besorgnis, erinnern jedoch daran, dass frühere Rückgänge oft vor positiven Quartalszahlen stattfanden. Es wird eine Unterstützung bei 23 € erwähnt, die als Kaufgelegenheit angesehen wird. Zudem wird die positive fundamentale Entwicklung im IoT-Bereich hervorgehoben, was langfristig optimistisch stimmt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

Informationen zur Kontron Aktie

Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd. wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Kontron Aktie jetzt kaufen?

Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.