    Kontron Aktie bricht massiv ein - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Kontron Aktie bisher Verluste von -6,50 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Kontron Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Kontron ist ein globaler Anbieter von IoT- und Embedded-Computing-Lösungen, spezialisiert auf Industrieautomation, Transport, Kommunikation und Medizintechnik. Das Unternehmen konkurriert mit Advantech, Siemens und Eurotech und zeichnet sich durch maßgeschneiderte Lösungen und starke Innovationskraft aus.

    Kontron Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die Kontron Aktie ist bisher um -6,50 % auf 23,320 gefallen. Das sind -1,620  weniger als am letzten Handelstag. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Kontron Verluste von -13,10 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,00 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,24 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Kontron +26,99 % gewonnen.

    Kontron Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,00 %
    1 Monat -8,24 %
    3 Monate -13,10 %
    1 Jahr +52,82 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Kontron Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Kontron Aktie, die in den letzten Tagen um fast 6% gefallen ist. Anleger äußern Besorgnis, erinnern jedoch daran, dass frühere Rückgänge oft vor positiven Quartalszahlen stattfanden. Es wird eine Unterstützung bei 23 € erwähnt, die als Kaufgelegenheit angesehen wird. Zudem wird die positive fundamentale Entwicklung im IoT-Bereich hervorgehoben, was langfristig optimistisch stimmt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Kontron eingestellt.

    Informationen zur Kontron Aktie

    Es gibt 64 Mio. Kontron Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,50 Mrd. wert.

    Börsenstart Europa - 28.10. - SMI schwach -0,90 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Kontron AG Kontron AG: Release according to Article 135, Section 2 BörseG with the objective of Europe-wide distribution 28.10.2025 / 07:57 CET/CEST Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS …

    Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 28.10.2025 / 07:57 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service …

    Kontron Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Kontron Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Kontron Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Kontron

    -4,57 %
    -4,00 %
    -8,24 %
    -13,10 %
    +52,82 %
    +72,48 %
    +57,85 %
    +419,37 %
    +90,32 %
    ISIN:AT0000A0E9W5WKN:A0X9EJ



