Barrick Mining Corporation - Aktie bricht ein -4,36 % - 28.10.2025

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Barrick Mining Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +45,94 % zu Buche.

Mit einer Performance von -4,36 % musste die Barrick Mining Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Allein seit letzter Woche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um -9,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,58 % gewonnen.

Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,13 % 1 Monat -9,29 % 3 Monate +45,94 % 1 Jahr +48,41 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Barrick Mining Corporation Aktie, die stark von den aktuellen Gold- und Silberpreisen abhängt. Nutzer äußern Bedenken über negative technische Signale im Goldmarkt und deren Auswirkungen auf die Aktie. Zudem wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) thematisiert, das bei steigenden Goldpreisen signifikant sinken könnte. Spekulationen über mögliche Übernahmen und die Verwendung von Gewinnen durch Aktienrückkäufe sind ebenfalls zentrale Themen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,49 Mrd. wert.

London, United Kingdom--(Newsfile Corp. - October 28, 2025) - The Resourcing Tomorrow Government Roundtable is once again setting the benchmark for dialogue between governments and the mining sector. Now in its third year, the Roundtable will bring …

Unternehmen sammelt 4-mal mehr Kapital ein als ursprünglich geplant

Das wäre ein Paukenschlag im Goldsektor: übernimmt Newmont den ewigen Rivalen Barrick Mining? Medien berichten, dass diese Option geprüft werde. So habe es Newmont auf das Joint Venture im US-Bundesstaat Nevada abgesehen. Kommt es tatsächlich zur …

Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?

Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.