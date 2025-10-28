    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation

    Barrick Mining Corporation - Aktie bricht ein -4,36 % - 28.10.2025

    Am 28.10.2025 ist die Barrick Mining Corporation Aktie, bisher, um -4,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Mit einer Performance von -4,36 % musste die Barrick Mining Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Barrick Mining Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +45,94 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um -9,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,58 % gewonnen.

    Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -9,13 %
    1 Monat -9,29 %
    3 Monate +45,94 %
    1 Jahr +48,41 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Barrick Mining Corporation Aktie, die stark von den aktuellen Gold- und Silberpreisen abhängt. Nutzer äußern Bedenken über negative technische Signale im Goldmarkt und deren Auswirkungen auf die Aktie. Zudem wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) thematisiert, das bei steigenden Goldpreisen signifikant sinken könnte. Spekulationen über mögliche Übernahmen und die Verwendung von Gewinnen durch Aktienrückkäufe sind ebenfalls zentrale Themen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.

    Zur Barrick Mining Corporation Diskussion

    Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie

    Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,49 Mrd. wert.

    Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Barrick Mining Corporation

    -3,70 %
    -9,13 %
    -9,29 %
    +45,94 %
    +48,41 %
    +73,15 %
    +17,02 %
    +288,95 %
    +143,50 %
    ISIN:CA06849F1080WKN:A417GQ



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



