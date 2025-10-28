Besonders beachtet!
Barrick Mining Corporation - Aktie bricht ein -4,36 % - 28.10.2025
Am 28.10.2025 ist die Barrick Mining Corporation Aktie, bisher, um -4,36 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Barrick Mining Corporation Aktie.
Barrick Mining Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025
Mit einer Performance von -4,36 % musste die Barrick Mining Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Barrick Mining Corporation-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +45,94 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche ist die Barrick Mining Corporation Aktie damit um -9,13 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,29 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +79,58 % gewonnen.
Barrick Mining Corporation Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-9,13 %
|1 Monat
|-9,29 %
|3 Monate
|+45,94 %
|1 Jahr
|+48,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Barrick Mining Corporation Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Barrick Mining Corporation Aktie, die stark von den aktuellen Gold- und Silberpreisen abhängt. Nutzer äußern Bedenken über negative technische Signale im Goldmarkt und deren Auswirkungen auf die Aktie. Zudem wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) thematisiert, das bei steigenden Goldpreisen signifikant sinken könnte. Spekulationen über mögliche Übernahmen und die Verwendung von Gewinnen durch Aktienrückkäufe sind ebenfalls zentrale Themen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Barrick Mining Corporation eingestellt.
Zur Barrick Mining Corporation Diskussion
Informationen zur Barrick Mining Corporation Aktie
Es gibt 2 Mrd. Barrick Mining Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,49 Mrd. wert.
Resourcing Tomorrow Government Roundtable to Lead Global Dialogue on Mining and Critical Minerals Policy
London, United Kingdom--(Newsfile Corp. - October 28, 2025) - The Resourcing Tomorrow Government Roundtable is once again setting the benchmark for dialogue between governments and the mining sector. Now in its third year, the Roundtable will bring …
Anleger stehen Schlange – Ist das die nächste Kupfer und Gold-Entdeckung?
Unternehmen sammelt 4-mal mehr Kapital ein als ursprünglich geplant
PAUKENSCHLAG bei GOLD! Schluckt Newmont Barrick Mining? Auch Formation Metals Aktie und Renk im Fokus!
Das wäre ein Paukenschlag im Goldsektor: übernimmt Newmont den ewigen Rivalen Barrick Mining? Medien berichten, dass diese Option geprüft werde. So habe es Newmont auf das Joint Venture im US-Bundesstaat Nevada abgesehen. Kommt es tatsächlich zur …
Barrick Mining Corporation Aktie jetzt kaufen?
Ob die Barrick Mining Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Barrick Mining Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.