JEFFERIES stuft SYMRISE AG auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise nach Quartalszahlen und Ausblickssenkung mit einem Kursziel von 71 Euro auf "Underperform" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Duft- und Geschmacksstoffeherstellers habe enttäuscht, schrieb Chris Counihan am Dienstag. Die Mitte der diesbezüglichen, gesenkten Jahreszielspanne sieht er ebenfalls unter den Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,98 % und einem Kurs von 77,12EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:08 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 71

Kursziel alt: 71

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



