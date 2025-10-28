JPMORGAN stuft NOVARTIS AG auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 95 Franken auf "Neutral" belassen. Das Ergebnis (Core EPS) habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Dienstag nach dem Quartalsbericht des Pharmakonzerns. Die Bruttomarge sei niedriger gewesen und die Forschungsaufwendungen höher als gedacht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,66 % und einem Kurs von 107,3EUR auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 10:10 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 95
Kursziel alt: 95
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
