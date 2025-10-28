AKTIEN IM FOKUS
Bankaktien driften nach Zahlen auseinander
- Uneinheitliche Bankzahlen: HSBC +2,8%, BNP -2,7%
- BNP enttäuscht mit Vorsteuergewinn im Q3 2023
- HSBC bestätigt optimistischen Ausblick für 2023
LONDON/PARIS (dpa-AFX) - Uneinheitliche Signale haben Geschäftszahlen aus dem Banksenktor am Dienstag geliefert. Dies spiegelte sich in der unterschiedlichen Kursentwicklung wider. Während HSBC um 2,8 Prozent stiegen, verloren BNP Paribas 2,7 Prozent. Letztere setzten damit die Abwärtsbewegung seit dem Jahreshoch im Bereich von 84 Euro fort, während HSBC sich nur knapp unter dem bisherigen Allzeithoch bewegen.
Die Analysten der Citigroup sprachen bei BNP von einem enttäuschenden Vorsteuergewinn im dritten Quartal. Insgesamt habe die Entwicklung in dem Quartal die Erwartungen leicht verfehlt, hieß es von der RBC. Allerdings habe die französische Bank sowohl den Ausblick für das laufende Jahr als auch die Ziele für 2026 bestätigt.
Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen./mf/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 67,06 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 74,98 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,58 %/+42,86 % bedeutet.