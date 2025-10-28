Bankaktien driften nach Zahlen auseinander

Zu HSBC merkte Analyst Matt Britzman von der Investmentplattform Hargreaves Lansdown an, dass die Bank auf bereinigter Basis im dritten Quartal stark abgeschnitten habe. Taktgeber sei aber der erhöhte Ausblick für das laufende Jahr. Dabei erscheine die neue Schätzung noch immer konservativ und lasse damit Raum für positive Überraschungen./mf/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,16 % und einem Kurs von 67,06 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 74,98 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,58 %/+42,86 % bedeutet.