Symrise senkt Umsatzausblick

Parisot rechnet für 2025 nun mit einem Umsatzplus aus eigener Kraft, also ohne Übernahme- und Wechselkurseffekte, von 2,3 bis 3,3 Prozent. Seit einer Zielsenkung im Sommer hatten 3 bis 5 Prozent organisches Erlösplus im Plan gestanden. Analysten hatten zwar bereits mit einer weiteren Senkung gerechnet, ihre mittlere Schätzung liegt aber am oberen Ende der neuen Zielspanne.

HOLZMINDEN (dpa-AFX) - Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen Symrise wird noch vorsichtiger für das Wachstum im laufenden Jahr. "Während des dritten Quartals haben wir uns darauf konzentriert, das zu kontrollieren, was wir kontrollieren können, um Symrise noch besser und stärker zu positionieren", sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung vom Dienstag. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt. Gerade in Nordamerika, wo US-Konsumenten die Zollpolitik der Trump-Regierung spüren, sank der organische Umsatz. Zudem wuchs das Geschäft in Asien nur leicht. Der Aktienkurs geriet unter Druck

Die Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda-Marge) soll weiterhin rund 21,5 Prozent erreichen. Dabei helfen sollen Kostensenkungen. Sparmöglichkeiten von 40 Millionen Euro für 2025 seien identifiziert worden, davon seien 30 Millionen Euro bereits realisiert, hieß es vom Unternehmen.

In den neun Monaten bis Ende September wuchsen die Niedersachsen aus eigener Kraft um 2,6 Prozent auf 3,78 Milliarden Euro. Alles eingerechnet ging der Umsatz leicht zurück, was an negativen Währungseffekten und Anpassungen des Geschäftsportfolios lag. Zur Gewinnentwicklung äußert sich das Unternehmen traditionell nur zum Halbjahr und bei der Vorlage der Jahreszahlen.

Analyst Edward Hockin von der Bank JPMorgan schrieb in einer ersten Reaktion von einer zuletzt überraschend trägen Geschäftsentwicklung. Das organische Wachstum der Sparte Scent & Care habe im dritten Quartal enttäuscht: Dabei hob er den Bereich Aroma Molecules negativ hervor und betonte zudem, dass das Geschäft mit Kosmetikzusätzen sich weniger erholt habe als erwartet. Die Sparte Taste Nutrition & Health rund um Zusätze etwa für Lebensmittel und Haustiernahrung habe sich derweil etwas besser geschlagen als von ihm gedacht.

An der Börse geriet die Aktie von Symrise unter Druck. Sie büßte zuletzt gut vier Prozent auf 76,92 Euro ein. Der Ende September gestartete Erholungsversuch droht damit zu scheitern. 2025 summieren sich die Kursverluste auf rund 25 Prozent, während der deutsche Leitindex Dax um knapp 22 Prozent zugelegt hat./mis/mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 24.287 auf Ariva Indikation (28. Oktober 2025, 10:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %. Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,77 Mrd.. Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,77 %/+42,89 % bedeutet.



