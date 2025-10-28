Opley Leads. Ein Kontakt, viele Chancen. So flexibel war Beratung noch nie

Herford (ots) - Finanzleads.com stellt mit Opley einen offenen Beratungsansatz

vor, der Exklusivität und Regionalität zusammenführt. Opley ist die Antwort auf

den Bedarf moderner Finanz- und Versicherungsberatung. Ein Kontakt, mehrere

mögliche Richtungen im Vertrieb, gesteuert durch die Expertise des Beraters.



Was ist neu?





Opley (https://www.finanzleads.com) , der offene Beratungsansatz, statt starrer

Produktzuordnung ermöglicht Opley, das Gespräch dynamisch zu entwickeln.

Finanzprodukte von Vorsorge über Versicherung bis Bausparen sind in der Beratung

möglich.



Was ist Opley?



Opley steht für offene Kontakte im exklusiven Einzelverkauf und für regionale

Steuerung. Jeder Lead wird einmal vergeben, Gebiete lassen sich per PLZ und

Radius präzise definieren. So bleiben Zuständigkeiten eindeutig und

Doppelansprachen werden reduziert.



Wofür ist das relevant?



Mehr Abschlusswege in einem Gespräch und kurze Wege vor Ort. Berater sprechen

Menschen im eigenen Umfeld an und entscheiden situativ, welcher Bedarf Priorität

hat. Das erhöht die Effizienz und stärkt die Beziehung vom Erstkontakt an.



Übliche Probleme im Markt : starre Produkt-Leads, Überschneidungen in der

Ansprache, fehlende Regionalität und Compliance-Risiken. Gefragt sind flexible

Beratung, klare Gebietsregeln und transparente Herkunft.



Die Lösung sind Opley Leads, ein offener Kontakt, thematisch vom Berater

lenkbar.



Drei Kernpunkte:



1. Offenheit - mehrere Beratungsanlässe aus einem Lead.

2. Exklusiver Einzelverkauf - jeder Kontakt wird einmal vergeben.

3. Regionalität - PLZ-/Radius-Steuerung für lokale Termine.



Compliance & Qualität : Opley-Leads stammen aus eigenem Netzwerk, ohne

Gewinnspiele und ohne Spam, DSGVO-konform. Transparenz gehört zum Konzept für

eine klare Herkunft und klare Zuständigkeit.



"Mit Opley geben wir Beratern Kontrolle über Thema, Gebiet und Timing zurück",

sagt das Team von Finanzleads.com.



Mehr Informationen und kostenlosen Verfügbarkeitscheck unter

https://www.finanzleads.com .



Pressekontakt:



Finanzleads.com ein Projekt der:

IVB Neue Medien GmbH

Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford

Tel: +49 5221 8897291

Mail: mailto:info@finanzleads.com

Web: https://www.finanzleads.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134526/6146392

OTS: IVB Neue Medien GmbH







