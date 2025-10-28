    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Opley Leads. Ein Kontakt, viele Chancen. So flexibel war Beratung noch nie

    Herford (ots) - Finanzleads.com stellt mit Opley einen offenen Beratungsansatz
    vor, der Exklusivität und Regionalität zusammenführt. Opley ist die Antwort auf
    den Bedarf moderner Finanz- und Versicherungsberatung. Ein Kontakt, mehrere
    mögliche Richtungen im Vertrieb, gesteuert durch die Expertise des Beraters.

    Was ist neu?

    Opley (https://www.finanzleads.com) , der offene Beratungsansatz, statt starrer
    Produktzuordnung ermöglicht Opley, das Gespräch dynamisch zu entwickeln.
    Finanzprodukte von Vorsorge über Versicherung bis Bausparen sind in der Beratung
    möglich.

    Was ist Opley?

    Opley steht für offene Kontakte im exklusiven Einzelverkauf und für regionale
    Steuerung. Jeder Lead wird einmal vergeben, Gebiete lassen sich per PLZ und
    Radius präzise definieren. So bleiben Zuständigkeiten eindeutig und
    Doppelansprachen werden reduziert.

    Wofür ist das relevant?

    Mehr Abschlusswege in einem Gespräch und kurze Wege vor Ort. Berater sprechen
    Menschen im eigenen Umfeld an und entscheiden situativ, welcher Bedarf Priorität
    hat. Das erhöht die Effizienz und stärkt die Beziehung vom Erstkontakt an.

    Übliche Probleme im Markt : starre Produkt-Leads, Überschneidungen in der
    Ansprache, fehlende Regionalität und Compliance-Risiken. Gefragt sind flexible
    Beratung, klare Gebietsregeln und transparente Herkunft.

    Die Lösung sind Opley Leads, ein offener Kontakt, thematisch vom Berater
    lenkbar.

    Drei Kernpunkte:

    1. Offenheit - mehrere Beratungsanlässe aus einem Lead.
    2. Exklusiver Einzelverkauf - jeder Kontakt wird einmal vergeben.
    3. Regionalität - PLZ-/Radius-Steuerung für lokale Termine.

    Compliance & Qualität : Opley-Leads stammen aus eigenem Netzwerk, ohne
    Gewinnspiele und ohne Spam, DSGVO-konform. Transparenz gehört zum Konzept für
    eine klare Herkunft und klare Zuständigkeit.

    "Mit Opley geben wir Beratern Kontrolle über Thema, Gebiet und Timing zurück",
    sagt das Team von Finanzleads.com.

    Mehr Informationen und kostenlosen Verfügbarkeitscheck unter
    https://www.finanzleads.com .

    Pressekontakt:

    Finanzleads.com ein Projekt der:
    IVB Neue Medien GmbH
    Leopoldstr. 2-8, 32051 Herford
    Tel: +49 5221 8897291
    Mail: mailto:info@finanzleads.com
    Web: https://www.finanzleads.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/134526/6146392
    OTS: IVB Neue Medien GmbH




    Verfasst von news aktuell
