JPMORGAN stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 14,90 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Javier Garrido attestierte den Spaniern am Dienstag nach dem Bericht ein starkes drittes Quartal. Auch die Prognoseerhöhung dürfte die Versorgeraktie nach ihrem guten Lauf noch weiter antreiben./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 08:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 17,39EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Javier Garrido
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 14,90
Kursziel alt: 14,90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
