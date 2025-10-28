    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz
    117 Aufrufe 117 0 Kommentare 0 Kommentare

    Brauchen selbstfahrende Autos einen Führerschein?

    Für Sie zusammengefasst
    • Allianz fordert Führerscheinprüfung für autonome Autos
    • Prüfungen: Simulationen, Praxistests, Straßenverkehr
    • 56% der Europäer erwarten hohe Sicherheit bei Autos
    Brauchen selbstfahrende Autos einen Führerschein?
    Foto: Peter Kneffel - dpa

    ISMANING/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geht es nach dem Versicherer Allianz , müssen autonome Autos künftig zur EU-Führerscheinprüfung. "So wie bisher der Mensch beweisen muss, dass er das Fahrzeug sicher führen kann, muss künftig das autonome Fahrzeug beweisen, dass es in allen Fahrsituationen richtig und sicher agieren kann", sagt Vorstandsmitglied Klaus-Peter Röhler. Geschehen soll dies durch eine Kombination aus Simulationen und Praxistests.

    Hintergrund der Forderung ist der Zulassungsprozess für Fahrzeugmodelle. Beim autonomen Fahren im Level 4 - hier kann das Auto unter bestimmten Bedingungen komplett eigenständig handeln - ist laut Allianz zwar bereits klar, welche Anforderungen an das Fahrzeug gestellt werden. Aus Sicht der Versicherung fehlt es bisher aber an genauen Angaben, wie überprüft werden soll, ob ein Auto diese wirklich erfüllt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    332,73€
    Basispreis
    2,46
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    379,70€
    Basispreis
    2,53
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Allianz schlägt dazu drei Prüfungen vor: digitale Fahrsimulationen, Praxistests unter definierten Bedingungen zum Beispiel für das Brems- und Ausweichverhalten und einen Praxistest im normalen Straßenverkehr unter wechselnden Bedingungen - beispielsweise Stadtverkehr, Autobahn oder Nachtfahrten.

    Deutlich weniger Unfälle erwartet

    Grundsätzlich sieht man bei der Allianz großes Potenzial für die Sicherheit in autonomem Fahren und autonomer Sicherheitstechnik. Bis 2035 werde die Zahl der Verkehrsunfälle dadurch um 20 Prozent sinken ab, 2060 sogar um mehr als die Hälfte, heißt es vom Unternehmen.

    Die Allianz unterhält seit Jahrzehnten ein eigenes Zentrum für Technik (AZT) im Automobilbereich mit derzeit rund 30 Mitarbeitern. Besseres Verständnis von Sicherheitstechnik, Risiken oder Reparaturkosten sind für Versicherungen von hohem Wert, weil sie genauere Berechnungen der Prämien erlauben.

    Eine aktuelle Studie des AZT zu Notbremsassistenten, wie sie schon heute verpflichtend verbaut werden, sieht hohes Potenzial in der Technik. Autos mit dieser Ausstattung hätten im fließenden Verkehr rund 30 Prozent weniger Auffahrunfälle. Beim Rückwärtsfahren ist das Potenzial sogar noch größer. Serienmäßig verbaute Notbremsassistenten könnten hier zwei Drittel der Kollisionen vermeiden.

    Zurückhaltende Meinung zu autonomen Autos

    Grundsätzlich stehen die Verbraucher in Europa dem autonomen Fahren vorsichtig optimistisch gegenüber. In einer repräsentativen Umfrage unter mehr als 8.000 Personen über 18 Jahren in Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien, der Schweiz, Tschechien und dem Vereinigten Königreich sagten 56 Prozent, dass sie bei autonomen Fahrzeugen ein höheres oder mindestens genauso hohes Sicherheitsniveau erwarten, wie bei menschlichen Fahrern. Deutschland lag mit 57 leicht über dem Durchschnitt. Allerdings gibt auch bei vielen Befragten Bedenken: Europaweit 69 Prozent der Befragten sorgen sich um die Zuverlässigkeit der Systeme in unerwarteten Situationen und 72 Prozent halten die Technik für zu neu und ungetestet./ruc/DP/nas

    Allianz

    0,00 %
    +1,02 %
    -0,86 %
    +2,89 %
    +20,35 %
    +98,27 %
    +130,81 %
    +127,16 %
    +541,52 %
    ISIN:DE0008404005WKN:840400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,17 % und einem Kurs von 356,5 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um +1,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 137,51 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 361,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Allianz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 325,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 431,00EUR was eine Bandbreite von -8,68 %/+21,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Brauchen selbstfahrende Autos einen Führerschein? Geht es nach dem Versicherer Allianz , müssen autonome Autos künftig zur EU-Führerscheinprüfung. "So wie bisher der Mensch beweisen muss, dass er das Fahrzeug sicher führen kann, muss künftig das autonome Fahrzeug beweisen, dass es in allen …