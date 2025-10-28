Ceconomy steigert im Geschäftsjahr Umsatz und verdient mehr

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCECONOMY AktievorwärtsNachrichten zu CECONOMY
    Für Sie zusammengefasst
    • Ceconomy steigert Umsatz und Gewinn im Geschäftsjahr.
    • Ebit steigt um 25% auf 380 Millionen Euro, Prognose übertroffen.
    • Umsatzwachstum von 5,7% auf 23,1 Milliarden Euro erzielt.
    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat im Geschäftsjahr 2024/25 (per Ende September) den Umsatz gesteigert und etwas mehr verdient als erwartet. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) stieg vorläufigen Berechnungen zufolge um rund ein Viertel auf 380 Millionen Euro und lag damit leicht über der im Juli angepassten Prognose von etwa 375 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Düsseldorf mitteilte.

    Sämtliche Wachstumsfelder und das Kerngeschäft Handel hätten sich gut entwickelt, sagte Ceconomy-Chef Kai-Ulrich Deissner der Mitteilung zufolge. Der Umsatz stieg ohne Wechselkursschwankungen und Portfolioeffekte um 5,7 Prozent auf 23,1 Milliarden Euro. Im vierten Quartal lag das Umsatzwachstum bei 7,0 Prozent.

    Die vollständigen Zahlen will das Management am 17. Dezember vorlegen.

    Ceconomy war Mitte Oktober aus dem SDax abgestiegen, nachdem das Unternehmen durch den chinesischen Konzern JD.com übernommen worden war./err/tav/mis

     

    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
