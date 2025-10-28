    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHSBC Holdings AktievorwärtsNachrichten zu HSBC Holdings

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence

    • Barclays stuft HSBC auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 1200 Pence bleibt bestehen.
    • Zinsüberschuss über 2025 optimistisch erwartet.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für HSBC mit einem Kursziel von 1200 Pence auf "Overweight" belassen. Die Großbank habe stark abgeliefert, schrieb Aman Rakkar am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Er sieht gerade seinen überdurchschnittlichen Optimismus für den Zinsüberschuss über 2025 hinaus bestätigt./ag/la

    Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 11,82 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.

    Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 203,56 Mrd..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000GBP. Von den letzten 8 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 950,00GBP was eine Bandbreite von -7,41 %/+7.896,63 % bedeutet.


