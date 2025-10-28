Barclays belässt HSBC auf 'Overweight' - Ziel 1200 Pence

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HSBC Holdings Aktie

Die HSBC Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,43 % und einem Kurs von 11,82 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HSBC Holdings Aktie um +2,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,00 %.

Die Marktkapitalisierung von HSBC Holdings bezifferte sich zuletzt auf 203,56 Mrd..

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,000GBP. Von den letzten 8 Analysten der HSBC Holdings Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 950,00GBP was eine Bandbreite von -7,41 %/+7.896,63 % bedeutet.