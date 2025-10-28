JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Höhere Erlöse und eine bessere Kostenentwicklung hätten dem Börsenbetreiber eine überraschend gute operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) beschert, schrieb Tom Mills am Dienstagmorgen. Dennoch habe der Konzern seine Jahresziele bestätigt. Neue mittelfristige Ziele erwartet Mills vom Kapitalmarkt am 10. Dezember./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 226,9EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Tom Mills

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 245,00 € , was eine Steigerung von +8,84% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer