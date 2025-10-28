    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse
    JEFFERIES stuft Deutsche Börse AG auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Deutsche Börse nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Höhere Erlöse und eine bessere Kostenentwicklung hätten dem Börsenbetreiber eine überraschend gute operative Ergebnisentwicklung (Ebitda) beschert, schrieb Tom Mills am Dienstagmorgen. Dennoch habe der Konzern seine Jahresziele bestätigt. Neue mittelfristige Ziele erwartet Mills vom Kapitalmarkt am 10. Dezember./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 226,9EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Tom Mills
    Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 245
    Kursziel alt: 245
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


