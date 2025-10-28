DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Börse AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 291 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse seien solide ausgefallen, schrieb Benjamin Goy in seiner am Dienstagmorgen vorliegenden Reaktion. Er sieht darin einen guten Grundstein für den Kapitalmarkttag und ordentliche Zielsetzungen./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,13 % und einem Kurs von 226,5EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:21 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Benjamin Goy

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 291

Kursziel alt: 291

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



