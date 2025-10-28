AKTIE IM FOKUS 2
Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert
- Symrise-Aktien fallen um fast 4% auf 77 Euro.
- Analysten senken Ausblick, schwache Quartalszahlen.
- Marktumfeld belastet, Wachstumserwartungen vorsichtiger.
(neu: Kursentwicklung, weitere Stimmen, mehr Hintergrund, Charttechnik)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Symrise haben am Dienstag für eine Senkung des Ausblicks von Anlegern die Quittung bekommen. Im frühen Handel rutschte ihr Kurs um fast 4 Prozent auf gut 77 Euro ab und lagen im moderat schwächeren Leitindex Dax auf dem letzten Platz.
Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies hatte schon am Morgen vor dem Börsenstart geschrieben, dass er die Aktien im Handel unter Druck erwarte. Er votiert weiter mit "Underperform". Die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm angenommen.
Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung bereits abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz unterschritten sie nun am Dienstag deutlich, womit sich das Chartbild eintrübt.
Von den Kursgewinnen seit Ende September sind weit mehr als die Hälfte dahin. Gerade angesichts der jüngsten Erholung seien die Prognosesenkung und die enttäuschenden Quartalszahlen ein Rückschlag, kommentierte Analyst Alex Sloane von der Bank Barclays.
Symrise wurde für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt, sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 liegt nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne.
Experte Oliver Schwarz von Warburg Research konstatierte, dass Symrise, auch wenn die Prognosesenkung dem schwierigen Marktumfeld geschuldet sei, mit dem Schweizer Wettbewerber Givaudan nicht Schritt halten könne. Laut Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler zeichnet sich im vierten Quartal bei Symrise zwar Besserung ab, allerdings vornehmlich aufgrund tieferer Vergleichsbasis./ajx/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 3.713 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,77 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,77 %/+42,89 % bedeutet.
Hallo Huta,
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
Guten abend !