    AKTIE IM FOKUS 2

    Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert

    Für Sie zusammengefasst
    • Symrise-Aktien fallen um fast 4% auf 77 Euro.
    • Analysten senken Ausblick, schwache Quartalszahlen.
    • Marktumfeld belastet, Wachstumserwartungen vorsichtiger.
    AKTIE IM FOKUS 2 - Symrise rutschen ab - Jüngste Kurserholung deutlich revidiert
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (neu: Kursentwicklung, weitere Stimmen, mehr Hintergrund, Charttechnik)

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von Symrise haben am Dienstag für eine Senkung des Ausblicks von Anlegern die Quittung bekommen. Im frühen Handel rutschte ihr Kurs um fast 4 Prozent auf gut 77 Euro ab und lagen im moderat schwächeren Leitindex Dax auf dem letzten Platz.

    Chris Counihan vom Analysehaus Jefferies hatte schon am Morgen vor dem Börsenstart geschrieben, dass er die Aktien im Handel unter Druck erwarte. Er votiert weiter mit "Underperform". Die Zahlen für das dritte Quartal seien schwächer als von ihm angenommen.

    Am Montag hatten die Titel des Duftstoff- und Aromenherstellers ihre Ende September eingeschlagene Erholung bereits abgebrochen und sich der 50-Tage-Linie für den mittelfristigen Trend genähert. Diese und ebenso die 21-Tage-Linie für die kurzfristige Tendenz unterschritten sie nun am Dienstag deutlich, womit sich das Chartbild eintrübt.

    Von den Kursgewinnen seit Ende September sind weit mehr als die Hälfte dahin. Gerade angesichts der jüngsten Erholung seien die Prognosesenkung und die enttäuschenden Quartalszahlen ein Rückschlag, kommentierte Analyst Alex Sloane von der Bank Barclays.

    Symrise wurde für das Wachstum im laufenden Jahr noch vorsichtiger. Das Umfeld sei durch eine Zurückhaltung der Verbraucher geprägt, sagte Konzernchef Jean-Yves Parisot laut Mitteilung. Die mittlere Analystenschätzung für das organische Umsatzwachstum 2025 liegt nun am oberen Ende der neuen Unternehmenszielspanne.

    Experte Oliver Schwarz von Warburg Research konstatierte, dass Symrise, auch wenn die Prognosesenkung dem schwierigen Marktumfeld geschuldet sei, mit dem Schweizer Wettbewerber Givaudan nicht Schritt halten könne. Laut Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler zeichnet sich im vierten Quartal bei Symrise zwar Besserung ab, allerdings vornehmlich aufgrund tieferer Vergleichsbasis./ajx/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

    Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 3.713 auf Lang & Schwarz (28. Oktober 2025, 10:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +0,08 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,77 Mrd..

    Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00EUR. Von den letzten 8 Analysten der Symrise Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -7,77 %/+42,89 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
