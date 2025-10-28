    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNucor AktievorwärtsNachrichten zu Nucor

    Nucor - Aktie gerät unter Verkaufsdruck - 28.10.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Nucor Aktie bisher Verluste von -3,57 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Nucor Aktie.

    Foto: Panksvatouny - stock.adobe.com

    Nucor ist ein führender US-Stahlproduzent, bekannt für effiziente Produktion und Innovation. Hauptprodukte sind Stahlträger, Bleche und spezialisierte Stahlprodukte. Konkurrenten: ArcelorMittal, U.S. Steel. Einzigartig durch dezentrale Struktur, Mini-Mills und Nachhaltigkeit.

    Nucor Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 28.10.2025

    Die Nucor Aktie notiert aktuell bei 122,51 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,57 % nachgegeben, was einem Verlust von -4,54  entspricht. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Nucor-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +3,17 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nucor Aktie damit um +7,39 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Nucor um +13,31 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

    Nucor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +7,39 %
    1 Monat +7,65 %
    3 Monate +3,17 %
    1 Jahr -3,49 %

    Informationen zur Nucor Aktie

    Es gibt 230 Mio. Nucor Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,14 Mrd.EUR wert.

    Nucor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Nucor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nucor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


