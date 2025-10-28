    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Boerse AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Boerse

    ANALYSE-FLASH

    Barclays belässt Deutsche Börse auf 'Overweight' - Ziel 280 Euro

    • Barclays stuft Deutsche Börse auf "Overweight" ein.
    • Kursziel von 280 Euro bleibt unverändert.
    • Quartalsergebnis übertraf die Erwartungen deutlich.
    LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Overweight" belassen. Das Quartalsergebnis habe die Erwartungen getoppt, schrieb Michael Sanderson am Montagabend. Er wartet auf die neuen Zielsetzungen am Kapitalmarkttag im Dezember./ag/la

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

    Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 225,5 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +1,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 42,75 Mrd..

    Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 257,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 291,00EUR was eine Bandbreite von +4,72 %/+29,68 % bedeutet.


