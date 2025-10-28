Continentale bKV ConCEPT mit gleich drei Neuerungen
Dortmund (ots) - Neue Assistancen, ein neuer Tarif und eine neue Budgetstufe -
die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ConCEPT der Continentale präsentiert
sich jetzt noch vielseitiger. Die erweiterten Assistance-Leistungen in zentralen
Bereichen wie Pflege und Mental Health, exklusiv für die bKV, fördern die
Gesundheit der Versicherten. Der neue Tarif Plus bietet in Kombination mit einem
Tarif der Produktlinie ConCEPT Choose starke Leistungen on top. Die zusätzliche
Budgetstufe von 600 Euro in dieser Tariflinie erhöht die ohnehin schon
vielfältigen Auswahlmöglichkeiten der Arbeitgeber.
Wertvolle Services rund um Pflege und mentale Gesundheit
Wertvolle Services rund um Pflege und mentale Gesundheit
Speziell für ihre bKV-Versicherten hält die Continentale ab sofort weitere
hochwertige Assistance-Leistungen bereit. ConCEPT-Kunden - ebenso wie
mitversicherte Angehörige - haben beispielsweise die Möglichkeit, bis zu drei
Mal pro Jahr Gespräche per Telefon oder Video mit Psychologen und
Psychotherapeuten zu führen. Entlastend ist zudem der Facharztterminservice, der
ergänzend Psychologen und Psychotherapeuten vermittelt. Eine Pflege-Beratung
hilft per Telefon oder Video unter anderem bei der Beantragung von
Pflegeleistungen. Unterstützung gibt es darüber hinaus bei der Suche nach einem
Pflegedienst, Putz- und Einkaufshilfen oder einem Pflegeheimplatz.
Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv steigern
"Unsere neuen Unterstützungsangebote für Pflege und mentale Gesundheit sind von
großem Nutzen", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken bei der Continentale
Versicherung. "Unternehmen können so die Gesundheit ihrer Belegschaft gezielt
unterstützen. Sie unterstreichen ihre Wertschätzung und stärken die
Mitarbeiterbindung. Zugleich wirken sie Fehlzeiten und damit verbundenen Kosten
entgegen."
Professionelle Services machen bKV-Schutz erlebbar
Schon bisher profitierten die Kunden der Continentale in der bKV von einer
Vielzahl hilfreicher Assistance- und Gesundheits-Leistungen. Dazu zählen zum
Beispiel eine mehrsprachige 24/7-Notfall-Hotline und eine Videoberatung mit mehr
als 80 Fachärzten. Abrufbar sind die Services schnell, einfach und kostenlos
über das Kundenportal ConCORP. Überdies bietet das Continentale
Gesundheitsportal zahlreiche Informationen und Tipps. Unter anderem gibt es eine
Online-Kliniksuche sowie Selbsttests zu Themen wie Burnout und
Work-Life-Balance. Leistungsbelege können die ConCEPT-Kunden bequem und sicher
via Smartphone oder Tablet über die GesundheitsApp der Continentale einreichen.
Noch mehr attraktive Leistungen mit dem Tarif Plus
Außer mit neuen Services können Vermittler bei ihren Firmenkunden mit dem
Noch mehr attraktive Leistungen mit dem Tarif Plus
Außer mit neuen Services können Vermittler bei ihren Firmenkunden mit dem
