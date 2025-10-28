Continentale bKV ConCEPT mit gleich drei Neuerungen

Dortmund (ots) - Neue Assistancen, ein neuer Tarif und eine neue Budgetstufe -

die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ConCEPT der Continentale präsentiert

sich jetzt noch vielseitiger. Die erweiterten Assistance-Leistungen in zentralen

Bereichen wie Pflege und Mental Health, exklusiv für die bKV, fördern die

Gesundheit der Versicherten. Der neue Tarif Plus bietet in Kombination mit einem

Tarif der Produktlinie ConCEPT Choose starke Leistungen on top. Die zusätzliche

Budgetstufe von 600 Euro in dieser Tariflinie erhöht die ohnehin schon

vielfältigen Auswahlmöglichkeiten der Arbeitgeber.



Wertvolle Services rund um Pflege und mentale Gesundheit





Speziell für ihre bKV-Versicherten hält die Continentale ab sofort weiterehochwertige Assistance-Leistungen bereit. ConCEPT-Kunden - ebenso wiemitversicherte Angehörige - haben beispielsweise die Möglichkeit, bis zu dreiMal pro Jahr Gespräche per Telefon oder Video mit Psychologen undPsychotherapeuten zu führen. Entlastend ist zudem der Facharztterminservice, derergänzend Psychologen und Psychotherapeuten vermittelt. Eine Pflege-Beratunghilft per Telefon oder Video unter anderem bei der Beantragung vonPflegeleistungen. Unterstützung gibt es darüber hinaus bei der Suche nach einemPflegedienst, Putz- und Einkaufshilfen oder einem Pflegeheimplatz.Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv steigern"Unsere neuen Unterstützungsangebote für Pflege und mentale Gesundheit sind vongroßem Nutzen", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken bei der ContinentaleVersicherung. "Unternehmen können so die Gesundheit ihrer Belegschaft gezieltunterstützen. Sie unterstreichen ihre Wertschätzung und stärken dieMitarbeiterbindung. Zugleich wirken sie Fehlzeiten und damit verbundenen Kostenentgegen."Professionelle Services machen bKV-Schutz erlebbarSchon bisher profitierten die Kunden der Continentale in der bKV von einerVielzahl hilfreicher Assistance- und Gesundheits-Leistungen. Dazu zählen zumBeispiel eine mehrsprachige 24/7-Notfall-Hotline und eine Videoberatung mit mehrals 80 Fachärzten. Abrufbar sind die Services schnell, einfach und kostenlosüber das Kundenportal ConCORP. Überdies bietet das ContinentaleGesundheitsportal zahlreiche Informationen und Tipps. Unter anderem gibt es eineOnline-Kliniksuche sowie Selbsttests zu Themen wie Burnout undWork-Life-Balance. Leistungsbelege können die ConCEPT-Kunden bequem und sichervia Smartphone oder Tablet über die GesundheitsApp der Continentale einreichen.Noch mehr attraktive Leistungen mit dem Tarif PlusAußer mit neuen Services können Vermittler bei ihren Firmenkunden mit dem