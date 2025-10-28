    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBKV AktievorwärtsNachrichten zu BKV
    Continentale bKV ConCEPT mit gleich drei Neuerungen

    Dortmund (ots) - Neue Assistancen, ein neuer Tarif und eine neue Budgetstufe -
    die betriebliche Krankenversicherung (bKV) ConCEPT der Continentale präsentiert
    sich jetzt noch vielseitiger. Die erweiterten Assistance-Leistungen in zentralen
    Bereichen wie Pflege und Mental Health, exklusiv für die bKV, fördern die
    Gesundheit der Versicherten. Der neue Tarif Plus bietet in Kombination mit einem
    Tarif der Produktlinie ConCEPT Choose starke Leistungen on top. Die zusätzliche
    Budgetstufe von 600 Euro in dieser Tariflinie erhöht die ohnehin schon
    vielfältigen Auswahlmöglichkeiten der Arbeitgeber.

    Wertvolle Services rund um Pflege und mentale Gesundheit

    Speziell für ihre bKV-Versicherten hält die Continentale ab sofort weitere
    hochwertige Assistance-Leistungen bereit. ConCEPT-Kunden - ebenso wie
    mitversicherte Angehörige - haben beispielsweise die Möglichkeit, bis zu drei
    Mal pro Jahr Gespräche per Telefon oder Video mit Psychologen und
    Psychotherapeuten zu führen. Entlastend ist zudem der Facharztterminservice, der
    ergänzend Psychologen und Psychotherapeuten vermittelt. Eine Pflege-Beratung
    hilft per Telefon oder Video unter anderem bei der Beantragung von
    Pflegeleistungen. Unterstützung gibt es darüber hinaus bei der Suche nach einem
    Pflegedienst, Putz- und Einkaufshilfen oder einem Pflegeheimplatz.

    Wohlbefinden der Mitarbeitenden aktiv steigern

    "Unsere neuen Unterstützungsangebote für Pflege und mentale Gesundheit sind von
    großem Nutzen", sagt Dr. Marcus Kremer, Vorstand Kranken bei der Continentale
    Versicherung. "Unternehmen können so die Gesundheit ihrer Belegschaft gezielt
    unterstützen. Sie unterstreichen ihre Wertschätzung und stärken die
    Mitarbeiterbindung. Zugleich wirken sie Fehlzeiten und damit verbundenen Kosten
    entgegen."

    Professionelle Services machen bKV-Schutz erlebbar

    Schon bisher profitierten die Kunden der Continentale in der bKV von einer
    Vielzahl hilfreicher Assistance- und Gesundheits-Leistungen. Dazu zählen zum
    Beispiel eine mehrsprachige 24/7-Notfall-Hotline und eine Videoberatung mit mehr
    als 80 Fachärzten. Abrufbar sind die Services schnell, einfach und kostenlos
    über das Kundenportal ConCORP. Überdies bietet das Continentale
    Gesundheitsportal zahlreiche Informationen und Tipps. Unter anderem gibt es eine
    Online-Kliniksuche sowie Selbsttests zu Themen wie Burnout und
    Work-Life-Balance. Leistungsbelege können die ConCEPT-Kunden bequem und sicher
    via Smartphone oder Tablet über die GesundheitsApp der Continentale einreichen.

    Noch mehr attraktive Leistungen mit dem Tarif Plus

    Außer mit neuen Services können Vermittler bei ihren Firmenkunden mit dem
