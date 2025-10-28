DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Mengxian Sun

Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 318

Kursziel alt: 318

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

