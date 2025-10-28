DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 318
Kursziel alt: 318
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Mengxian Sun
Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 318
Kursziel alt: 318
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte