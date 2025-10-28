    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHYPOPORT AktievorwärtsNachrichten zu HYPOPORT
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft HYPOPORT AG auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hypoport mit einem Kursziel von 318 Euro auf "Buy" belassen. Die Prognoseanpassung des Immobilienfinanzierers sei weniger schlimm als es möglicherweise den Anschein habe, schrieb Mengxian Sun in der am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Wachstum habe die Erwartungen bestätigt./ag/la

    Die HYPOPORT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 135EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Mengxian Sun
    Analysiertes Unternehmen: HYPOPORT AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 318
    Kursziel alt: 318
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



