    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    EZB

    93 Aufrufe 93 0 Kommentare 0 Kommentare

    Inflationserwartungen der Verbraucher gehen zurück

    Für Sie zusammengefasst
    • Verbraucher erwarten 2,7% Inflation in 12 Monaten.
    • Inflationsprognose für 3 Jahre bleibt bei 2,5%.
    • EZB könnte Leitzinsen bei Sitzung unverändert lassen.

    FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im September etwas gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im August hatte die Inflationserwartung bei 2,8 Prozent gelegen. Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte hingegen unverändert auf 2,5 Prozent.

    Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

    Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im September bei 2,2 Prozent und damit etwas über dem mittelfristigen Inflationsziel von zwei Prozent, das die EZB angestrebt. Es wird fest damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen bei der Zinsentscheidung am Donnerstag unverändert lässt./jkr/jsl/mis





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    EZB Inflationserwartungen der Verbraucher gehen zurück In der Eurozone sind die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im September etwas gesunken. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten eine Preissteigerung um 2,7 Prozent, …