    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BEIERSDORF AG auf 'Hold'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Beiersdorf Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 94,00EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:38 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Tom Sykes
    Analysiertes Unternehmen: BEIERSDORF AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 98
    Kursziel alt: 98
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


