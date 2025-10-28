Nordex schockt die Börse: Mega-Guidance hebt Windkraft-Aktie in neue Höhen

Besonders stark: Nordex erhöht die EBITDA-Marge für das Gesamtjahr deutlich auf 7,5 bis 8,5 Prozent (zuvor 5 bis 7 Prozent) und bestätigt die Umsatzspanne von 7,4 bis 7,9 Milliarden Euro. Auf Basis der Mitte der Spanne ergibt sich ein satten Upgrade von rund 24 Prozent gegenüber bisherigen Analystenschätzungen.

Zwar bremsten Lieferverzögerungen in der Türkei den Umsatz (1,706 Milliardem Euro, rund 16 Prozent unter Markterwartung). Doch beim Gewinn lieferte der Turbinenbauer ein echtes Ausrufezeichen: Das operative Ergebnis sprang um 90 Prozent auf 136 Millionen Euro – eine Marge von 8 Prozent statt erwarteter 6,3 Prozent. Auch der Free Cashflow überraschte mit 149 Millionen Euro kräftig nach oben.

Schon nach neun Monaten sammelt Nordex 298 Millionen Euro Free Cashflow ein – mehr als bislang für das Gesamtjahr erwartet wurde. Im traditionell starken Schlussquartal könnte noch einmal über 200 Millionen Euro dazukommen. Anleger dürfen daher auf konkrete Pläne zu Ausschüttungen Anfang 2026 hoffen.

International kämpfen europäische Hersteller gegen aggressive Preisattacken chinesischer Wettbewerber. Nordex setzt deshalb verstärkt auf margenstarke Service-Geschäfte, die weiter zulegen sollen. Mit steigenden Volumina verspricht das Management zusätzliche Margenverbesserungen – auch wenn man die aktuelle Profitabilität für 2026 noch nicht komplett durchschreiben will.

Der Auftragseingang bleibt robust: 6,7 Gigawatt in den ersten neun Monaten machen es wahrscheinlich, dass Nordex das Vorjahresniveau von 8,3 GW übertrifft. Fazit: Die Turnaround-Story gewinnt rasant an Tempo – und dürfte an der Börse für Rückenwind sorgen.

Die Reaktion der Anleger fällt am Dienstag euphorisch aus. Die Nordex-Papiere schießen um 15 Prozent nach oben und stehen mit 25,40 Euro so hoch wie seit Anfang 2016 nicht mehr.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,18 % und einem Kurs von 25,38EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.





