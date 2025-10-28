RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe vor allem wegen des Geschäfts mit Unternehmens- und institutionellen Kunden ein wenig enttäuscht, schrieb Anke Reingen in ihrer Reaktion vom Dienstag. Indes habe in einigen Privatkundenbereichen der Zinsüberschuss eine positive Dynamik gezeigt, und die harte Kernkapitalquote (CET1) liege über den Erwartungen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 67,49EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:50 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 96

Kursziel alt: 96

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



