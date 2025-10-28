    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIberdrola AktievorwärtsNachrichten zu Iberdrola
    81 Aufrufe 81 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Fernando Garcia am Dienstagmorgen nach den Neunmonatszahlen und der Prognoseerhöhung des spanischen Versorgers. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz dazu./rob/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 17,40EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral' Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Fernando Garcia am Dienstagmorgen nach den Neunmonatszahlen und der Prognoseerhöhung des spanischen …