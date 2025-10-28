RBC stuft IBERDROLA SA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola mit einem Kursziel von 17 Euro auf "Sector Perform" belassen. Dies schrieb Analyst Fernando Garcia am Dienstagmorgen nach den Neunmonatszahlen und der Prognoseerhöhung des spanischen Versorgers. Der Experte wartet nun auf die Telefonkonferenz dazu./rob/agVeröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:48 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,40 % und einem Kurs von 17,40EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:43 Uhr) gehandelt.



