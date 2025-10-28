ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
- JPMorgan belässt BNP Paribas auf "Neutral" bei 90 Euro.
- Operatives Ergebnis enttäuscht, Kosten jedoch gesenkt.
- Positive Überraschung bei der Kernkapitalquote festgestellt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 67,40 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.
Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 74,98 Mrd..
BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,57 %/+42,84 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 90 Euro