JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 67,40 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.

Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 74,98 Mrd..

BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,57 %/+42,84 % bedeutet.