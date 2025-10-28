    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)

    ANALYSE-FLASH

    JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan belässt BNP Paribas auf "Neutral" bei 90 Euro.
    • Operatives Ergebnis enttäuscht, Kosten jedoch gesenkt.
    • Positive Überraschung bei der Kernkapitalquote festgestellt.
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan belässt BNP Paribas auf 'Neutral' - Ziel 90 Euro
    Foto: OlekAdobe - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis habe die Erwartungen verfehlt, auch wenn die Kosten etwas geringer ausgefallen seien, schrieb Delphine Lee am Dienstag nach dem insgesamt durchwachsenen Quartalsbericht der französischen Bank. Denn die Kernkapitalquote habe sehr positiv überrascht./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:04 / GMT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BNP Paribas (A) Aktie

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,67 % und einem Kurs von 67,40 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BNP Paribas (A) Aktie um -0,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von BNP Paribas (A) bezifferte sich zuletzt auf 74,98 Mrd..

    BNP Paribas (A) zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 7,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 9,3300 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 90,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 77,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von +14,57 %/+42,84 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 90 Euro

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    1 im Artikel enthaltener Wert
