    RBC stuft DANONE auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in seiner Reaktion vom Dienstag. Das organische Umsatzwachstum liege über der Konsensschätzung und zeige, dass das Geschäftsmodell noch funktioniere. Die Investitionen in das Produktangebot, die Konzentration auf die Umsetzung der Unternehmensstrategie und ein realistisches Erwartungsmanagement trügen weiter Früchte./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 02:52 / EDT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 76,90EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:48 Uhr) gehandelt.




    Autor
    dpa-analysen
    Verfasst von dpa-AFX Analysen
