BARCLAYS stuft SYMRISE AG auf 'Equal Weight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Equal Weight" belassen. Enttäuschende Quartalszahlen und die Prognosesenkung seien ein Rückschlag, gerade angesichts der jüngsten Kurserholung, schrieb Alex Sloane am Dienstagmorgen. Preisdruck im Bereich Aroma Molecules bleibe die größte Bremse./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:34 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,64 % und einem Kurs von 77,40EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Alex Sloane
Analysiertes Unternehmen: SYMRISE AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 86
Kursziel alt: 86
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
