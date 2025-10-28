Alle raus? Gewaltiges Preisbeben bei Gold. Kommen nun Chancen bei Barrick & Co?

Als der Goldpreis über die 4.000 US-Dollar ausbrach und er sich vergleichsweise zügig von der psychologisch relevanten Marke lösen konnte, standen bestimmt noch einige an der Seitenlinie mit der festen Überzeugung, dass sie endlich zugreifen würden, wenn der Goldpreis wieder unter die 4.000 US-Dollar zurückkommen würde. Nun, die Chance wäre jetzt da. Ähnlich sieht die Situation bei Silber aus.

Innerhalb weniger Handelstage hat sich die Stimmung in Bezug auf Gold um 180 Grad gedreht - von „Gold wird 5.000 US-Dollar laufen“ auf nun „Ein Goldpreis von 3.500 US-Dollar ist noch zu hoch“ und das meistens ansatzlos. Wie steht es denn nun um die Rallye-Ambitionen von Gold? Liegt das Edelmetall im Staub und bleibt es da liegen? Oder sollte man nicht besser anfangen, den aktuellen Abverkauf als Chance zu begreifen?

Was sagt das fundamentale Umfeld?

Die fundamentale Seite stützt weiterhin die Annahme, dass es sich bei der aktuellen Bewegung „nur“ um eine kräftige Korrektur handelt und die mittel- bis langfristigen Perspektiven für das Edelmetall ungetrübt sind. Der Markt preist die vermeintlichen Fortschritte und Entspannungssignale im Handelskonflikt zwischen den USA und China an. Das lockt Anleger und Investoren aus den sicheren Häfen heraus. Schiffbruch muss mit einkalkuliert werden, denn über Dax, S&P 500 und den anderen Aktienindizes könnten sich dunkle Wolken schneller zusammenziehen, als den meisten lieb sein dürfte.

Nicht zuletzt verzeichnen aber in der aktuellen Phase die physisch besicherten Gold-ETF deutliche Abflüsse. Der US-Dollar-Index „dümpelt“ hingegen unterhalb von 100 Punkten. Es lassen sich keine Anzeichen einer neuen Stärke ausmachen. Die Renditen der für die Betrachtung wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen notieren unterhalb von 4 Prozent nahe dem 52-Wochen-Tief. Das sollte Gold stützen.

Zusammengefasst – Wie könnte es nun weitergehen?

Nach dem Verlust der 4.000er Marke steuert der Goldpreis auf die untergeordnete Unterstützung um 3.800 US-Dollar zu. In der letzten Gold-Kommentierung an dieser Stelle wurden die 3.430 US-Dollar als Grenze des bullischen Szenarios thematisiert. Spätestens ein solcher Rücksetzer wäre unter antizyklischen Aspekten als Einstiegschance zu prüfen. Die Stimmung ist derart gekippt und pessimistisch, dass das bereits als positives Zeichen bewertet werden muss. Produzentenaktien, wie Barrick, Newmont, Agnico Eagle Mines und Kinross Gold leiden in der aktuellen Phase massiv unter Abgaben. Die weiteren Entwicklungen sollten genau beobachtet werden. Es werden Chancen kommen.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

