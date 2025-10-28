GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25,10 Euro auf "Buy" belassen. Das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent komme in Sichtweite, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach Quartals-Eckdaten und der Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 25,28EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Ajay Patel

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 25,10

Kursziel alt: 25,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,10 € , was einem Rückgang von -1,18% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer