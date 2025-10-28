GOLDMAN SACHS stuft NORDEX AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 25,10 Euro auf "Buy" belassen. Das mittelfristige Margenziel von 8 Prozent komme in Sichtweite, schrieb Ajay Patel am Montagabend nach Quartals-Eckdaten und der Prognoseerhöhung des Herstellers von Windkraftanlagen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 21:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,76 % und einem Kurs von 25,28EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Ajay Patel
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 25,10
Kursziel alt: 25,10
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
