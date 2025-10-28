GOLDMAN SACHS stuft SANOFI auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi von 92 auf 95 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2026 sei die Umsetzung der Strategie entscheidend, schrieb James Quigley am Montag anlässlich des Quartalsberichts der Franzosen. Er liegt mit seinen Schätzungen bis 2030 nach eigener Aussage etwa im Einklang mit dem Konsens./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2025 / 06:33 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sanofi Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,58 % und einem Kurs von 88,81EUR auf Tradegate (28. Oktober 2025, 10:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: James Quigley

Analysiertes Unternehmen: SANOFI

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 95

Kursziel alt: 92

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

