Studie zu KI im Marketing
KI beschleunigt Arbeit, doch Wertschöpfung und Effizienz stagnieren
Hamburg (ots) - Künstliche Intelligenz hat das Tempo der Arbeit im Marketing
vervielfacht. Doch hilft die hohe Geschwindigkeit tatsächlich dabei, effizienter
zu sein? Ist es sinnvoll, viele KI-Tools schnell zu implementieren? Oder ist das
Gegenteil der Fall?
Eine aktuelle Studie des Brand Science Institute (BSI) (https://www.bsi.ag/)
kommt zu dem Ergebnis: KI bringt unser Denken und Handeln aus dem Takt.
Unternehmen und ihre Wertschöpfungsketten und -stufen sind gerade in den
Schnittstellen nicht auf die Schnelligkeit von KI eingestellt. Auch wenn wir mit
ihrer Hilfe schneller arbeiten können, bleibt die Wirksamkeit und die Effizienz
im Gesamtergebnis auf der Strecke.
"Effizienzgewinne durch KI kippen ab einem bestimmten Punkt in Bedeutungsverlust
und sinkende Wirksamkeit", sagt Prof. Dr. Nils Andres, Gründer und
Geschäftsführer des Brand Science Institute (BSI) und Leiter der Studie. "Der
Zeitvorteil von KI verpufft in Abstimmungen, Reportings und Nacharbeit, wenn
Integrationsprozesse nicht mithalten. Das schnellere Tempo steigert zwar den
Output, senkt aber den Erfolg."
Das Effizienzparadox: Schneller heißt seltener erfolgreich
Die Studie mit 239 Marketingverantwortlichen zeigt: Teams mit hoher
KI-Geschwindigkeit erzielen eine um 27 Prozent geringere Erfolgsquote als jene
mit moderatem Tempo.
"Wenn Inhalte schneller produziert werden, als sie verstanden werden, sinkt die
Wirksamkeit der Ergebnisse", so der Wissenschaftler. Jedes zusätzliche KI-Tool
im Workflow erhöhe die Fehlerquote um 12 Prozent und senke die Kohärenz um 15
Prozent.
Mehr Output = mehr Reibung
In Teams mit hoher KI-Geschwindigkeit steigen Nachbearbeitungen um 41 Prozent,
Freigabezeiten um 29 Prozent und interner Abstimmungsaufwand um 24 Prozent. Zwei
Drittel der Befragten berichteten, dass sie heute "mehr Reportings als
Entscheidungen" produzierten. 57 Prozent erlebten einen "Dauerloop-Effekt":
Kampagnen liefen zwar schneller, würden aber nie wirklich fertig.
KI fördert Stress und emotionale Leere
"Die Beschleunigung überfordert unser Denken und untergräbt unser
Selbstwertgefühl", so Prof. Dr. Nils Andres. So gaben 62 Prozent der
Marketingverantwortlichen in der Studie an, ständig unter Entscheidungsdruck zu
stehen. 58 Prozent sagten: "Ich treffe Entscheidungen, bevor ich sie verstehe."
Fast drei Viertel (71 Prozent) berichteten, dass sie Inhalte zwar schneller
produzierten, aber "mit weniger innerer Beteiligung". Zeitlicher Stress stieg um
43 Prozent, das "Ownership-Gefühl" - Werkstolz gegenüber dem eigenen Output -
