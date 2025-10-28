KI beschleunigt Arbeit, doch Wertschöpfung und Effizienz stagnieren

Hamburg (ots) - Künstliche Intelligenz hat das Tempo der Arbeit im Marketing

vervielfacht. Doch hilft die hohe Geschwindigkeit tatsächlich dabei, effizienter

zu sein? Ist es sinnvoll, viele KI-Tools schnell zu implementieren? Oder ist das

Gegenteil der Fall?



Eine aktuelle Studie des Brand Science Institute (BSI) (https://www.bsi.ag/)

kommt zu dem Ergebnis: KI bringt unser Denken und Handeln aus dem Takt.

Unternehmen und ihre Wertschöpfungsketten und -stufen sind gerade in den

Schnittstellen nicht auf die Schnelligkeit von KI eingestellt. Auch wenn wir mit

ihrer Hilfe schneller arbeiten können, bleibt die Wirksamkeit und die Effizienz

im Gesamtergebnis auf der Strecke.







und sinkende Wirksamkeit", sagt Prof. Dr. Nils Andres, Gründer und

Geschäftsführer des Brand Science Institute (BSI) und Leiter der Studie. "Der

Zeitvorteil von KI verpufft in Abstimmungen, Reportings und Nacharbeit, wenn

Integrationsprozesse nicht mithalten. Das schnellere Tempo steigert zwar den

Output, senkt aber den Erfolg."



Das Effizienzparadox: Schneller heißt seltener erfolgreich



Die Studie mit 239 Marketingverantwortlichen zeigt: Teams mit hoher

KI-Geschwindigkeit erzielen eine um 27 Prozent geringere Erfolgsquote als jene

mit moderatem Tempo.



"Wenn Inhalte schneller produziert werden, als sie verstanden werden, sinkt die

Wirksamkeit der Ergebnisse", so der Wissenschaftler. Jedes zusätzliche KI-Tool

im Workflow erhöhe die Fehlerquote um 12 Prozent und senke die Kohärenz um 15

Prozent.



Mehr Output = mehr Reibung



In Teams mit hoher KI-Geschwindigkeit steigen Nachbearbeitungen um 41 Prozent,

Freigabezeiten um 29 Prozent und interner Abstimmungsaufwand um 24 Prozent. Zwei

Drittel der Befragten berichteten, dass sie heute "mehr Reportings als

Entscheidungen" produzierten. 57 Prozent erlebten einen "Dauerloop-Effekt":

Kampagnen liefen zwar schneller, würden aber nie wirklich fertig.



KI fördert Stress und emotionale Leere



"Die Beschleunigung überfordert unser Denken und untergräbt unser

Selbstwertgefühl", so Prof. Dr. Nils Andres. So gaben 62 Prozent der

Marketingverantwortlichen in der Studie an, ständig unter Entscheidungsdruck zu

stehen. 58 Prozent sagten: "Ich treffe Entscheidungen, bevor ich sie verstehe."



Fast drei Viertel (71 Prozent) berichteten, dass sie Inhalte zwar schneller

produzierten, aber "mit weniger innerer Beteiligung". Zeitlicher Stress stieg um

43 Prozent, das "Ownership-Gefühl" - Werkstolz gegenüber dem eigenen Output - Seite 1 von 2 Seite 2 ►





"Effizienzgewinne durch KI kippen ab einem bestimmten Punkt in Bedeutungsverlustund sinkende Wirksamkeit", sagt Prof. Dr. Nils Andres, Gründer undGeschäftsführer des Brand Science Institute (BSI) und Leiter der Studie. "DerZeitvorteil von KI verpufft in Abstimmungen, Reportings und Nacharbeit, wennIntegrationsprozesse nicht mithalten. Das schnellere Tempo steigert zwar denOutput, senkt aber den Erfolg."Das Effizienzparadox: Schneller heißt seltener erfolgreichDie Studie mit 239 Marketingverantwortlichen zeigt: Teams mit hoherKI-Geschwindigkeit erzielen eine um 27 Prozent geringere Erfolgsquote als jenemit moderatem Tempo."Wenn Inhalte schneller produziert werden, als sie verstanden werden, sinkt dieWirksamkeit der Ergebnisse", so der Wissenschaftler. Jedes zusätzliche KI-Toolim Workflow erhöhe die Fehlerquote um 12 Prozent und senke die Kohärenz um 15Prozent.Mehr Output = mehr ReibungIn Teams mit hoher KI-Geschwindigkeit steigen Nachbearbeitungen um 41 Prozent,Freigabezeiten um 29 Prozent und interner Abstimmungsaufwand um 24 Prozent. ZweiDrittel der Befragten berichteten, dass sie heute "mehr Reportings alsEntscheidungen" produzierten. 57 Prozent erlebten einen "Dauerloop-Effekt":Kampagnen liefen zwar schneller, würden aber nie wirklich fertig.KI fördert Stress und emotionale Leere"Die Beschleunigung überfordert unser Denken und untergräbt unserSelbstwertgefühl", so Prof. Dr. Nils Andres. So gaben 62 Prozent derMarketingverantwortlichen in der Studie an, ständig unter Entscheidungsdruck zustehen. 58 Prozent sagten: "Ich treffe Entscheidungen, bevor ich sie verstehe."Fast drei Viertel (71 Prozent) berichteten, dass sie Inhalte zwar schnellerproduzierten, aber "mit weniger innerer Beteiligung". Zeitlicher Stress stieg um43 Prozent, das "Ownership-Gefühl" - Werkstolz gegenüber dem eigenen Output -