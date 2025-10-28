    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    KI beschleunigt Arbeit, doch Wertschöpfung und Effizienz stagnieren

    Hamburg (ots) - Künstliche Intelligenz hat das Tempo der Arbeit im Marketing
    vervielfacht. Doch hilft die hohe Geschwindigkeit tatsächlich dabei, effizienter
    zu sein? Ist es sinnvoll, viele KI-Tools schnell zu implementieren? Oder ist das
    Gegenteil der Fall?

    Eine aktuelle Studie des Brand Science Institute (BSI) (https://www.bsi.ag/)
    kommt zu dem Ergebnis: KI bringt unser Denken und Handeln aus dem Takt.
    Unternehmen und ihre Wertschöpfungsketten und -stufen sind gerade in den
    Schnittstellen nicht auf die Schnelligkeit von KI eingestellt. Auch wenn wir mit
    ihrer Hilfe schneller arbeiten können, bleibt die Wirksamkeit und die Effizienz
    im Gesamtergebnis auf der Strecke.

    "Effizienzgewinne durch KI kippen ab einem bestimmten Punkt in Bedeutungsverlust
    und sinkende Wirksamkeit", sagt Prof. Dr. Nils Andres, Gründer und
    Geschäftsführer des Brand Science Institute (BSI) und Leiter der Studie. "Der
    Zeitvorteil von KI verpufft in Abstimmungen, Reportings und Nacharbeit, wenn
    Integrationsprozesse nicht mithalten. Das schnellere Tempo steigert zwar den
    Output, senkt aber den Erfolg."

    Das Effizienzparadox: Schneller heißt seltener erfolgreich

    Die Studie mit 239 Marketingverantwortlichen zeigt: Teams mit hoher
    KI-Geschwindigkeit erzielen eine um 27 Prozent geringere Erfolgsquote als jene
    mit moderatem Tempo.

    "Wenn Inhalte schneller produziert werden, als sie verstanden werden, sinkt die
    Wirksamkeit der Ergebnisse", so der Wissenschaftler. Jedes zusätzliche KI-Tool
    im Workflow erhöhe die Fehlerquote um 12 Prozent und senke die Kohärenz um 15
    Prozent.

    Mehr Output = mehr Reibung

    In Teams mit hoher KI-Geschwindigkeit steigen Nachbearbeitungen um 41 Prozent,
    Freigabezeiten um 29 Prozent und interner Abstimmungsaufwand um 24 Prozent. Zwei
    Drittel der Befragten berichteten, dass sie heute "mehr Reportings als
    Entscheidungen" produzierten. 57 Prozent erlebten einen "Dauerloop-Effekt":
    Kampagnen liefen zwar schneller, würden aber nie wirklich fertig.

    KI fördert Stress und emotionale Leere

    "Die Beschleunigung überfordert unser Denken und untergräbt unser
    Selbstwertgefühl", so Prof. Dr. Nils Andres. So gaben 62 Prozent der
    Marketingverantwortlichen in der Studie an, ständig unter Entscheidungsdruck zu
    stehen. 58 Prozent sagten: "Ich treffe Entscheidungen, bevor ich sie verstehe."

    Fast drei Viertel (71 Prozent) berichteten, dass sie Inhalte zwar schneller
    produzierten, aber "mit weniger innerer Beteiligung". Zeitlicher Stress stieg um
    43 Prozent, das "Ownership-Gefühl" - Werkstolz gegenüber dem eigenen Output -
