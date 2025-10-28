JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DANONE Aktie

Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 76,90 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.

Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 52,40 Mrd..

DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -5,07 %/+10,53 % bedeutet.