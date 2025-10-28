ANALYSE-FLASH
JPMorgan belässt Danone auf 'Overweight' - Ziel 85 Euro
- JPMorgan stuft Danone auf "Overweight" ein.
- Kursziel von 85 Euro bleibt unverändert.
- Starkes Wachstum durch Absatz und Produktmix.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Franzosen seien auf vergleichbarer Basis stark gewachsen, schrieb Celine Pannuti am Dienstag nach den Umsatzzahlen des Nahrungsmittelkonzerns. Zu verdanken sei dies sowohl den Absatzvolumina als auch dem Produktmix./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 06:59 / GMT
Die DANONE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 76,90 auf Tradegate (28. Oktober 2025, 11:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DANONE Aktie um +1,31 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,90 %.
Die Marktkapitalisierung von DANONE bezifferte sich zuletzt auf 52,40 Mrd..
DANONE zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,7900 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 76,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 85,00EUR was eine Bandbreite von -5,07 %/+10,53 % bedeutet.
