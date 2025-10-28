Wirtschaft
Amazon will rund 14.000 Bürojobs streichen
Foto: Amazon-Logistikzentrum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Seattle (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Onlinehändler Amazon will Tausende Arbeitsplätze in der Verwaltung streichen. Das geht aus einer Mitteilung an die Mitarbeiter hervor, die am Dienstag veröffentlicht wurde.
Die Veränderungen seien Teil einer größeren Umstrukturierung, die darauf abziele, die Effizienz zu steigern und die Unternehmensstruktur zu verschlanken, hieß es. Nach Konzernangaben sollen "Bürokratie abgebaut, Hierarchieebenen entfernt und Ressourcen umgeschichtet" werden. Dies werde in einigen Bereichen zu Kürzungen und in anderen zu Neueinstellungen führen, insgesamt bedeute es einen Abbau von etwa 14.000 Stellen.
Man arbeite daran, alle Betroffenen zu unterstützen, unter anderem, indem man "den meisten Mitarbeitern" 90 Tage Zeit gebe, um sich intern nach einer neuen Stelle umzusehen. Den Mitarbeitern, die gehen, biete man Übergangsunterstützung an, darunter Abfindungszahlungen und Krankenversicherungsleistungen.
Nach Angaben des Konzerns spielt auch KI eine Rolle bei der Entscheidung. Die aktuelle Generation der KI sei "die transformativste Technologie seit dem Internet" und ermögliche es Unternehmen, viel schneller als je zuvor innovativ zu sein, hieß es.
bernie66 schrieb 26.10.25, 16:16
Ich hab mir heute die Insiderverkäufer auf https://www.insiderscreener.com/de/firma/amazoncom-inc angeschaut. Die sind fast alle am und um den 21.8. getätigt worden. Das schaut sehr stark nach auslaufen von Optionen die Bestandteil des Vorstandsgehalt sind an. Also kein Grund vor den Zahlen in Panik zu verfallen.mitdiskutieren »
Galileo_Investments schrieb 24.10.25, 09:56
Ich denke Amazon hat in seinen warehouses gigantisches Potential für Optimierungen in der Logistik. Es geht nicht von heute auf morgen aber Pick Pack und im Grunde die gesamte Lagerlogistik zu automatisieren ist ein riesiger Schritt. Roboter und automatische Kommissionierung werden immer mehr kommen. Ein echter, realer Use Case für KI und Automatisierung. Es wird Jahre dauern, aber aufzuhalten ist der Schritt nicht.mitdiskutieren »
lyta [VIP] schrieb 22.10.25, 18:30
mitdiskutieren »
es hat dich keiner gezwungen hier mitzulesen ..+ was sagt das wohl über dich aus in solchem ton deinen frust hier abzureagieren Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif
hättst ja auch was konstruktives hier beitragen können es steht jedenm frei hier zu posten + seine meinung zu sagen ..alles was W:0 + wir alle hier verlangen ist nur ein kleines bisserl höflichkeit ...denn der ton macht die musik ..+ MUSIKER bist du echt nicht Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
