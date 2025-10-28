Investitionspaket
Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet keinen merklichen Effekt / Lediglich 14 Prozent rechnen mit direkten Vorteilen durch geplante öffentliche Investitionen
--------------------------------------------------------------
Zur Studie
https://ots.de/VRvAk8
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
Zur Studie
https://ots.de/VRvAk8
--------------------------------------------------------------
München (ots) -
- Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe gehen drei Viertel der Unternehmen von
keinen spürbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft durch die Fiskalpakete der
Bundesregierung aus.
- Die Attraktivität des Standorts Deutschland ist für die Mehrheit der
Unternehmen zurückgegangen - jeder zweite CFO sieht sein Headquarter in zwei
Jahren im Ausland.
- Deutschland verliert seine Rolle als Innovations- und Produktionsstandort, vor
allem für Kernindustrien wie den Maschinenbau.
Die Fiskalpakete der Bundesregierung bringen noch nicht die erhoffte Wirkung.
Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (56%) erwartet keinen merklichen
Effekt durch das beschlossenen Investitionspaket für Infrastruktur und
Verteidigung, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt. Die Ernüchterung ist
besonders im verarbeitenden Gewerbe groß: Drei Viertel der Unternehmen (74%)
rechnen hier mit keinerlei spürbaren Auswirkungen. Über alle Branchen hinweg
gehen gerade einmal 14 Prozent davon aus, direkt von den Investitionen zu
profitieren. Für die aktuelle Ausgabe des Deloitte-CFO-Survey wurden 171
Finanzvorstände von Unternehmen in Deutschland zwischen dem 11. September und
dem 2. Oktober befragt.
Besonders im Mittelstand herrscht große Skepsis: Lediglich 39 Prozent der
Mittelständler gehen davon aus, dass die politischen Maßnahmen einen positiven
Einfluss bringen könnten. Großunternehmen rechnen dagegen mit mehr: 55 Prozent
erwarten mindestens indirekte Vorteile. "Öffentliche Investitionen sind ein
gutes Signal, aber ganz offensichtlich noch zu unkonkret für die CFOs", sagt
Markus Seeger, Director und Mitglied des CFO Program bei Deloitte. "Gleichzeitig
lässt sich die Verantwortung für eine Veränderung nicht nur auf die Politik
übertragen. Auch die Unternehmen selbst müssen die massiven transformatorischen
Herausforderungen, vor denen sie stehen, aktiv angehen."
Insgesamt hat sich die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort
deutlich verschlechtert. Branchenübergreifend bewertet über die Hälfte von ihnen
(55%) die Rahmenbedingungen als weniger attraktiv als vor zwei Jahren. Im
Maschinenbau sehen sogar mehr als drei Viertel der Unternehmen (77%) eine
negative Entwicklung. Auch die geopolitischen Krisen haben daran wenig geändert
- für nur 27 Prozent der Firmen ist der Standort durch die geopolitische
Unsicherheit im Ausland attraktiver geworden.
keinen spürbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft durch die Fiskalpakete der
Bundesregierung aus.
- Die Attraktivität des Standorts Deutschland ist für die Mehrheit der
Unternehmen zurückgegangen - jeder zweite CFO sieht sein Headquarter in zwei
Jahren im Ausland.
- Deutschland verliert seine Rolle als Innovations- und Produktionsstandort, vor
allem für Kernindustrien wie den Maschinenbau.
Die Fiskalpakete der Bundesregierung bringen noch nicht die erhoffte Wirkung.
Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (56%) erwartet keinen merklichen
Effekt durch das beschlossenen Investitionspaket für Infrastruktur und
Verteidigung, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt. Die Ernüchterung ist
besonders im verarbeitenden Gewerbe groß: Drei Viertel der Unternehmen (74%)
rechnen hier mit keinerlei spürbaren Auswirkungen. Über alle Branchen hinweg
gehen gerade einmal 14 Prozent davon aus, direkt von den Investitionen zu
profitieren. Für die aktuelle Ausgabe des Deloitte-CFO-Survey wurden 171
Finanzvorstände von Unternehmen in Deutschland zwischen dem 11. September und
dem 2. Oktober befragt.
Besonders im Mittelstand herrscht große Skepsis: Lediglich 39 Prozent der
Mittelständler gehen davon aus, dass die politischen Maßnahmen einen positiven
Einfluss bringen könnten. Großunternehmen rechnen dagegen mit mehr: 55 Prozent
erwarten mindestens indirekte Vorteile. "Öffentliche Investitionen sind ein
gutes Signal, aber ganz offensichtlich noch zu unkonkret für die CFOs", sagt
Markus Seeger, Director und Mitglied des CFO Program bei Deloitte. "Gleichzeitig
lässt sich die Verantwortung für eine Veränderung nicht nur auf die Politik
übertragen. Auch die Unternehmen selbst müssen die massiven transformatorischen
Herausforderungen, vor denen sie stehen, aktiv angehen."
Insgesamt hat sich die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort
deutlich verschlechtert. Branchenübergreifend bewertet über die Hälfte von ihnen
(55%) die Rahmenbedingungen als weniger attraktiv als vor zwei Jahren. Im
Maschinenbau sehen sogar mehr als drei Viertel der Unternehmen (77%) eine
negative Entwicklung. Auch die geopolitischen Krisen haben daran wenig geändert
- für nur 27 Prozent der Firmen ist der Standort durch die geopolitische
Unsicherheit im Ausland attraktiver geworden.
Autor folgen