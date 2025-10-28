    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Investitionspaket

    Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet keinen merklichen Effekt / Lediglich 14 Prozent rechnen mit direkten Vorteilen durch geplante öffentliche Investitionen

    Zur Studie
    https://ots.de/VRvAk8
    München (ots) -

    - Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe gehen drei Viertel der Unternehmen von
    keinen spürbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft durch die Fiskalpakete der
    Bundesregierung aus.
    - Die Attraktivität des Standorts Deutschland ist für die Mehrheit der
    Unternehmen zurückgegangen - jeder zweite CFO sieht sein Headquarter in zwei
    Jahren im Ausland.
    - Deutschland verliert seine Rolle als Innovations- und Produktionsstandort, vor
    allem für Kernindustrien wie den Maschinenbau.

    Die Fiskalpakete der Bundesregierung bringen noch nicht die erhoffte Wirkung.
    Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (56%) erwartet keinen merklichen
    Effekt durch das beschlossenen Investitionspaket für Infrastruktur und
    Verteidigung, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt. Die Ernüchterung ist
    besonders im verarbeitenden Gewerbe groß: Drei Viertel der Unternehmen (74%)
    rechnen hier mit keinerlei spürbaren Auswirkungen. Über alle Branchen hinweg
    gehen gerade einmal 14 Prozent davon aus, direkt von den Investitionen zu
    profitieren. Für die aktuelle Ausgabe des Deloitte-CFO-Survey wurden 171
    Finanzvorstände von Unternehmen in Deutschland zwischen dem 11. September und
    dem 2. Oktober befragt.

    Besonders im Mittelstand herrscht große Skepsis: Lediglich 39 Prozent der
    Mittelständler gehen davon aus, dass die politischen Maßnahmen einen positiven
    Einfluss bringen könnten. Großunternehmen rechnen dagegen mit mehr: 55 Prozent
    erwarten mindestens indirekte Vorteile. "Öffentliche Investitionen sind ein
    gutes Signal, aber ganz offensichtlich noch zu unkonkret für die CFOs", sagt
    Markus Seeger, Director und Mitglied des CFO Program bei Deloitte. "Gleichzeitig
    lässt sich die Verantwortung für eine Veränderung nicht nur auf die Politik
    übertragen. Auch die Unternehmen selbst müssen die massiven transformatorischen
    Herausforderungen, vor denen sie stehen, aktiv angehen."

    Insgesamt hat sich die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort
    deutlich verschlechtert. Branchenübergreifend bewertet über die Hälfte von ihnen
    (55%) die Rahmenbedingungen als weniger attraktiv als vor zwei Jahren. Im
    Maschinenbau sehen sogar mehr als drei Viertel der Unternehmen (77%) eine
    negative Entwicklung. Auch die geopolitischen Krisen haben daran wenig geändert
    - für nur 27 Prozent der Firmen ist der Standort durch die geopolitische
    Unsicherheit im Ausland attraktiver geworden.
    Verfasst von news aktuell
