Mehr als die Hälfte der Unternehmen erwartet keinen merklichen Effekt / Lediglich 14 Prozent rechnen mit direkten Vorteilen durch geplante öffentliche Investitionen

Zur Studie

- Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe gehen drei Viertel der Unternehmen vonkeinen spürbaren Auswirkungen auf ihr Geschäft durch die Fiskalpakete derBundesregierung aus.- Die Attraktivität des Standorts Deutschland ist für die Mehrheit derUnternehmen zurückgegangen - jeder zweite CFO sieht sein Headquarter in zweiJahren im Ausland.- Deutschland verliert seine Rolle als Innovations- und Produktionsstandort, vorallem für Kernindustrien wie den Maschinenbau.Die Fiskalpakete der Bundesregierung bringen noch nicht die erhoffte Wirkung.Über die Hälfte der Unternehmen in Deutschland (56%) erwartet keinen merklichenEffekt durch das beschlossenen Investitionspaket für Infrastruktur undVerteidigung, wie eine aktuelle Deloitte-Befragung zeigt. Die Ernüchterung istbesonders im verarbeitenden Gewerbe groß: Drei Viertel der Unternehmen (74%)rechnen hier mit keinerlei spürbaren Auswirkungen. Über alle Branchen hinweggehen gerade einmal 14 Prozent davon aus, direkt von den Investitionen zuprofitieren. Für die aktuelle Ausgabe des Deloitte-CFO-Survey wurden 171Finanzvorstände von Unternehmen in Deutschland zwischen dem 11. September unddem 2. Oktober befragt.Besonders im Mittelstand herrscht große Skepsis: Lediglich 39 Prozent derMittelständler gehen davon aus, dass die politischen Maßnahmen einen positivenEinfluss bringen könnten. Großunternehmen rechnen dagegen mit mehr: 55 Prozenterwarten mindestens indirekte Vorteile. "Öffentliche Investitionen sind eingutes Signal, aber ganz offensichtlich noch zu unkonkret für die CFOs", sagtMarkus Seeger, Director und Mitglied des CFO Program bei Deloitte. "Gleichzeitiglässt sich die Verantwortung für eine Veränderung nicht nur auf die Politikübertragen. Auch die Unternehmen selbst müssen die massiven transformatorischenHerausforderungen, vor denen sie stehen, aktiv angehen."Insgesamt hat sich die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandortdeutlich verschlechtert. Branchenübergreifend bewertet über die Hälfte von ihnen(55%) die Rahmenbedingungen als weniger attraktiv als vor zwei Jahren. ImMaschinenbau sehen sogar mehr als drei Viertel der Unternehmen (77%) einenegative Entwicklung. Auch die geopolitischen Krisen haben daran wenig geändert- für nur 27 Prozent der Firmen ist der Standort durch die geopolitischeUnsicherheit im Ausland attraktiver geworden.