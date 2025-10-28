Kodiak beginnt nächste Phase der metallurgischen Testarbeiten für MPD-Kupfer-Gold-Projekt

28. Oktober 2025 – Vancouver, British Columbia – Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt heute bekannt, dass es ein weiteres metallurgisches Testprogramm für sein zu 100 % unternehmenseigenes MPD-Kupfer-Gold-Porphyr-Projekt im Süden von British Columbia gestartet hat, um auf den ersten Testergebnissen aus dem zweiten Quartal 2025 aufzubauen (siehe Pressemitteilung vom 10. Juni 2025) .

Das Testprogramm umfasst Mischproben aus sechs Lagerstätten und mineralisierten Zonen bei MPD: Gate, Man, Dillard, West, Adit und South (siehe Abbildung 1). Die Tests konzentrieren sich auf die Verbesserung der Ausbeute von Kupfer und Gold durch Goldcharakterisierungsstudien und die Optimierung der Grob- und Feinflotationsprozesse. Die Ergebnisse des Programms werden für das erste Quartal 2026 erwartet und sollen zur Definition der Mineralressourcen dienen und in die zukünftige Entwicklung des Projekts einfließen.

Claudia Tornquist, President und CEO von Kodiak, sagte: „Wir freuen uns, die nächste Runde der metallurgischen Testarbeiten zu beginnen, die einen wichtigen Schritt zur Risikominderung bei der Weiterentwicklung unseres MPD-Projekts darstellen. Das Programm baut auf den bisher erzielten positiven metallurgischen Ergebnissen auf und zielt darauf ab, die Ausbeute von Kupfer und Gold zu optimieren, um weiteres Potenzial zur Verbesserung der Ressourcenschätzung und der zukünftigen wirtschaftlichen Aussichten des Projekts zu erschließen.“

Kodiak hat JDS Energy and Mining Inc. („JDS“) mit der Leitung dieses metallurgischen Testprogramms für MPD beauftragt, wobei Mike Westendorf, Berater von Kodiak, die technische Leitung übernimmt. JDS ist ein internationales Bergbauberatungsunternehmen mit umfassender Erfahrung in einer Vielzahl von Lagerstättenarten und Metallen, darunter viele Porphyr-Kupfer-Projekte in British Columbia. Die Laborarbeiten werden in Kamloops bei Base Metallurgical Laboratories Ltd („BaseMet“) unter der Aufsicht von Tad Crowie, P.Eng, Senior Metallurg bei JDS und unabhängiger qualifizierter Person gemäß National Instrument 43-101, durchgeführt. BaseMet, ein Unternehmen von Interteck, ist ein führender Anbieter von metallurgischen Prüfdienstleistungen, dessen Spezialgebiete Mineralverarbeitung, Goldgewinnungstechnologien, Zerkleinerung, Geometallurgie und angewandte Mineralogie umfassen. BaseMet verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Kupfer-Gold-Projekten in allen Entwicklungsstadien in Nordamerika und international.